Dile adiós a las posadas: esta es la tendencia para este 2025
Con estas nuevas ideas creativas podrás pasar unas fiestas decembrinas distintas.
En las fiestas decembrinas es muy común que se utilicen las posadas tradicionales pero ahora ha surgido una tendencia par este 2025. Estas alternativas promuevan la convivencia y el espíritu festivo, enfocándose en actividades lúdicas, comunitarias o de esparcimiento.
Programa 22 diciembre 2023 Parte 1 | Celebramos nuestra posada en VLA
¿Cuáles son las alternativas a las posadas?
Si quieres darle a tu temporada decembrina un enfoque social y de convivencia, puedes seguir estos consejos:
Intercambio de regalos ("amigo invisible"): Organiza una fiesta centrada en un juego de intercambio de regalos. Es una actividad divertida que puede involucrar a personas de todas las edades y fomenta la convivencia.
Cena o comida temática: para dejar atrás la posada tradicional, puedes organizar una cena con un menú especial (por ejemplo, vegetariano, internacional, de tapas) que fomente la conversación y el disfrute gastronómico.
Noche de juegos: Planifica una velada con juegos de mesa, adivinanzas, bingo navideño o unagincanafamiliar. Esto garantiza risas y un ambiente animado.
Maratón de películas navideñas: También puedes tener en cuenta reunir a amigos o familiares para ver películas temáticas, con palomitas de maíz y chocolate caliente.
Fiesta con temática diferente: Por último puedes organizar una fiesta con un código de vestimenta o una temática distinta a la navideña para darle un giro original a la celebración decembrina.
Para los que buscan un enfoque comunitario y solidario, pueden tener en cuenta lo siguiente:
Voluntariado o acción benéfica: Dedica el tiempo de la posada a realizar una acción solidaria, como donar a un banco de alimentos, visitar un asilo o un hospital, o participar en una campaña de recogida de juguetes.
#Posadas2021 Las posadas navideñas son una novena de preparación para la Navidad. 👉https://t.co/3xaUVRXmB5 pic.twitter.com/VEcXdUcNZh— Desde la fe (@DesdeLaFeMx) December 5, 2021
Calendario de Adviento invertido: Lo común es recibir regalos por lo que puedes pedirle a los asistentes que en lugar de darte un obsequio, donen un artículo cada día durante los días previos a la celebración, para luego entregarlo a una organización benéfica.
Preparación de alimentos para donar: Reúnanse para cocinar o preparar despensas que luego serán entregadas a personas necesitadas.