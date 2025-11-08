Eduardo Salazar confirmó su nuevo romance; ¿Qué dice Laura Flores?

Hace unos días el conductor Eduardo “Lalo” Salazar, se colocó en el ojo de la tormenta debido a que se lo vio junto a una mujer en un bar de la Ciudad de México. Estas imágenes fueron tomadas el 5 de noviembre en una situación muy romántica.

Debido a la revolución que surgió, es que el propio periodista tomó la decisión de aclarar la situación. Es por estoqueen su cuenta de Instagram confirmó que sí está saliendo con alguien, aunque prefirió mantener en secreto el nombre de su pareja para proteger su privacidad.

A esto se sumó la reacción de Laura Flores quien no dudó en reaccionar y exponer a su ex novio.

¿Qué dijo Laura Flores sobre la situación?

En un entrevista, la actriz Laura Flores fue consultada sobre la nueva relación de su expareja. Como era de esperarse contestó relajada, sin dramas y con mucho humor.

“No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver. Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado”, dijo entre risas.

De esta manera ha dejado ver que no hay resentimientos entre ellos pero si le causó sorpresa. Ella se está contenta con que su expareja esté feliz pero no dejó pasar que se encuentra bloqueada.

La también cantante explicó que está enfocada en su crecimiento personal y profesional. Si bien ha salido con algunas personas, comentó que aún no ha encontrado a alguien con quien iniciar una nueva historia de amor.

“Salí como con tres señores encantadores, pero nada”,manifestó de manera divertida. Ella hizo hincapié en que por ahora, prefiere concentrarse en sus proyectos y disfrutar de su independencia.

En junio de 2025, Laura Flores habló de su relación con Eduardo Salazar, la cual tenía unos días de haber llegado a su fin. Entre lágrimas, confesó que vivió una etapa muy bonita a su lado, aunque reconoció que ella se involucró más emocionalmente.