ÚLTIMA HORA: SEP anuncia suspensión de clases hasta el 25 de octubre

Desde la SEP han anunciado oficialmente las fechas de suspensión de clases que corresponden al mes de octubre del 2025, dentro del calendario escolar.

De esta manera es que han quedado detallados los días en los que no habrá actividades académicas en todo el país, así como los casos especiales en algunos estados del territorio nacional, entre ellos Veracruz, en donde las condiciones meteorológicas recientes han obligado a tomar decisiones diferentes.

En los últimos, diversos planteles educativos en varios estados enfrentaron afectaciones por lluvias e inundaciones. Es por esto que la SEP manifestó que la suspensión de clases nacional se mantiene para el viernes 31 de octubre, en Veracruz. Los días sin clases de ampliaron como consecuencia de los daños ocasionados por las tormentas, principalmente en la zona norte del estado.

¿Para quienes aplica la suspensión de clases hasta el 25 de octubre, según la SEP?

Desde la SEP han informado que la suspensión de clases involucra a 43 municipios de Veracruz. Estos permanecerán sin asistencia al establecimiento escolar, hasta el sábado 25 de octubre de 2025.

Entre los afectados se encuentran Poza Rica, Papantla, Pánuco, Tuxpan, Tantoyuca y Tecolutla, zonas severamente afectadas por las lluvias. La decisión ha sido tomada para poder garantizarla seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo, así como permitir la rehabilitación de planteles.

Cabe destacar que desde la SEP también manifestaron que el resto de las escuelas de Veracruz, seguirán operando con total normalidad hasta el 31 de octubre, que ha sido establecida como fecha nacional, donde los planteles del país suspenderán las clases por la reunión del Consejo Técnico Escolar.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado informó que, a partir de 2026, todas las alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, impulsada por la presidenta @Claudiashein. 💵👧🏻🧒🏻



Señaló que el próximo enero, se integrarán las y los… pic.twitter.com/pH1B12Uj1x — SEP México (@SEP_mx) October 21, 2025

Para tener en cuenta también es importante recordar que la SEP, había manifestado que para lo que queda del año, las fechas oficiales sin clases son el 14, 17 y 28 de noviembre, así como el periodo vacacional de diciembre.

Estas medidas tomadas por la Secretaría de Educación Pública, están orientadas a la seguridad educativa en Veracruz y en todo el país ensi. Así también se pone énfasis en que cualquier cambio en el calendario escolar será comunicado a través de sus canales oficiales.

