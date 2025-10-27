Las fotos que Cazzu publicó en México en medio de batalla legal con Christian Nodal

Las presentaciones que Cazzu tenía pactadas en México ya terminaron y por eso emprendió su viaje de regreso a casa. Sin embargo, algo que se destacó en las redes sociales fue una publicación de la cantante que resumía su paso por México. Esto evidentemente cargado de postales con Inti, en medio de una disputa legal que se ha vuelto incómoda para todos.

¿Qué se ve en las fotos que Cazzu subió a Instagram?

La sudamericana se presentó en seis fechas en estos días de octubre, situación que generó una marabunta de seguidores que están mostrando un soporte impresionante para Julieta Emilia. En dichas postales se ven algunos regalos que las personas le dieron a Inti, como un oso de peluche. Otras donde se registran los momentos previos a subirse para cantar y la que llamó la atención de algunos, un viaje a la playa mexicana entre madre e hija.

La intérprete que vino a exponer su trabajo artístico con su nuevo disco Latinaje, agradeció de manera enfática el cariño de sus seguidores mexicanos. Estos han estado presentes y apoyándola, aunado a muchos comentarios en contra de Nodal y su actual esposa. Sin embargo, Cazzu incluso ya dijo que ella quiere la paz.

La galería de fotos presumida en Instagram traía el siguiente mensaje: “LATINAJE en vivo en México. Gracias infinitas una y mil veces! Espero volver a vernos pronto”. Anunciado así su cese de presentaciones en suelo mexicano, seguirá con el cierre de su tour en Argentina, Chile, Perú y Colombia extendiéndose hasta diciembre.

¿Es cierto que Christian Nodal da una manutención millonaria a la hija de Cazzu?

En estos días ha estado muy constante la publicación de comunicados de parte del cantante mexicano. En uno de los últimos se indicó que el Forajido sí ha cumplido con la manutención de su hija, la cual catalogaron como millonaria. Sin embargo, la artista argentina dijo que ella no quería comunicar cifras o información que contradijeran lo dicho por el cuerpo legal de Nodal.

“No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.