Exatlón Méxíco | Entre el dolor y la esperanza: Alex Sotelo anuncia que enfrentará dos cirugías

Alex Sotelo es uno de los atletas más recordados de Exatlón Draft El Ascenso y de la novena temporada del programa, quien sorprendió a todos los seguidores del reality deportivo más demandante en la actualidad, no solo por su gran talento y condición física, sino por su gallardía al terminar un circuito segundos después de haber sufrido una grave lesión.

“Este video lo hago para todos aquellos que me preguntaron de mis lesiones durante todo este tiempo”, expresó Sotelo, visiblemente conmovido, explicando que necesita someterse a dos cirugías: una en el hombro y otra en la rodilla. Señaló Alex.

Lesiones graves que requieren intervención inmediata

Durante su participación en Exatlón, Alex, sufrió una rotura de ligamentos en el hombro como consecuencia de un accidente dentro de uno de los circuitos, el cual decidió terminar a pesar del dolor. No obstante, poco después, Alex volvió a tener un accidente en donde su rodilla se vio comprometida, al sufrir ruptura de ligamento, desplazamiento de rótula y daño en los meniscos.

“Todo esto requiere cirugía y una rehabilitación intensa”, explicó el atleta, quien también aseguró que no había querido hablar antes del tema porque esperaba los resultados finales de los especialistas. Agregó Alex.

El lado humano de los atletas de Exatlón México

La revelación de Alex, se llevó a cabo dentro de su perfil personal de Instagram, generando una gran ola de apoyo, pues sus seguidores y los fans del programa, han comenzado a brindar palabras de apoyo, haciendo gala de su fortaleza y capacidad para mantener una actitud positiva.

¿Qué pasará con el futuro deportivo de Alex?

A pesar de lo grave de las lesiones, Sotelo, aseguró que por ahora la prioridad es recuperarse, pues sabe que la rehabilitación podría llevarle más tiempo de lo esperado, pero confía en que con el tiempo y los cuidados pueda regresar cuanto antes a las competencias deportivas.

