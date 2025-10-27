“Dijo que iba a regresar”: la historia de La Bea que nos conmovió y hasta hizo llorar al Rey Grupero

Durante la segunda Gala de Eliminación de La Granja VIP conocimos una nueva sección que veremos domingo a domingo: Corazón Granjero. En el estreno, descubrimos un poco más sobre el pasado de La Bea. Con su historia muchos derramamos lágrimas, entre ellos el crítico Rey Grupero.

La Bea habla sobre el abandono de su padre cuando era adolescente

En la cápsula que presentó Adal Ramones, La Bea contó que su papá se fue a Estados Unidos cuando ella era una adolescente de 16 años. “Se fue para darnos una vida mejor”, dijo.

La comediante recuerda el momento en que fue a despedirse de él con su familia, lo acompañaron hasta la combi que salía desde su colonia. “Dijo que iba a regresar y hasta la fecha pues no, ¿verdad?”.

Con el paso de los años, La Bea ha tomado la situación con humor e incluso ha bromeado diciendo que su padre se fue a Estados Unidos “para cumplir el sueño de abandonar a su familia”. Sin embargo, le gustaría volver a verlo para platicarle todo lo que ha logrado en este tiempo separados.

“Si le tuviera enfrente, primero me sentaría con él y le diría: ‘vamos a comernos un pollito y te platico cómo me ha ido, para que conozcas esta nueva versión de mí’”, dijo La Bea entre lágrimas.

La Bea confesó que se sentía excluida cuando todavía era una niña

“Yo era esa niña en la escuela que nadie se quería juntar con ella”, recordó la granjera en otro momento de la cápsula. Esta situación la hacía sentirse excluida y desplazada en la escuela.

Tuvo la idea de robarle dinero a sus papás de la pollería en que trabajaban, y de esta manera comenzó a pagarle a las otras niñas para que fueran sus amigas. “Yo estaba muy contenta de haber conseguido amigos, y luego pues que me cachan”, narró. Sin embargo, fue muy significativo para ella haber podido contarle a su madre cómo se sentía en aquel entonces.