¿A quién va a nominar Lola Cortés en La Granja VIP? Teo le abre los ojos sobre su decisión

La estrategia dentro de La Granja VIP nunca se detiene. Esta semana, Lola Cortés empezó a definir a quién quiere nominar, pero una charla con Teo le cambió completamente el panorama. Aunque parecía tener todo resuelto, una serie de recordatorios la hicieron frenar y reconsiderar su jugada.

¿Ya decidió Lola Cortés a quién nominar en La Granja VIP?

Desde temprano, Lola confesó que ya estaba analizando sus movimientos para no improvisar cuando llegara el momento. Se sentía tan segura que había armado su lista mental incluso antes de que se definiera el nuevo Capataz. Sin embargo, su emoción fue interrumpida por Teo, quien le advirtió que todavía faltaban varias piezas por colocarse en el tablero.

La prueba del Capataz, el Legado que deja el eliminado anterior y también se anuncia el lunes, el Duelo entre Peón y Granjero del martes… todo eso puede cambiar radicalmente la lista de nominables. Lola, sorprendida, reconoció que no había considerado todos esos factores y admitió que tendría que armar distintas opciones por si su plan original no se puede ejecutar.

¿Qué le hizo cambiar de opinión a Lola Cortés?

Teo fue muy claro al explicar que hay que pensar en una sola persona a nominar tan temprano en la semana puede ser un error. Las dinámicas cambian día con día y es mejor tener varios escenarios preparados. Aunque Lola bromeó con su clásica actitud de “ya lo tengo todo pensado”, terminó aceptando que su compañero tenía razón.

La conversación entre ambos mostró cómo el juego se vive a diferentes niveles. No solo se trata de amistades y rivalidades, también hay que saber leer el momento exacto para mover las piezas. Para Lola, la clave estará en mantenerse flexible y lista para adaptarse a lo que ocurra en las próximas jornadas.

