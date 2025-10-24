¿Existe un “team de hombres” en La Granja VIP? Jawy Méndez lo aclara todo y revela quién soltó el rumor

Jawy Méndez aclaró la intrigante teoría de que se formó un “team de hombres” en La Granja VIP y, por si esto fuera poco, reveló al culpable de regar este chisme como parte de una perturbadora estrategia: ¡estas fueron las impactantes declaraciones que soltó ante Manola Díez y “El Patrón”!

¿Qué se sabe del “team de hombres” de La Granja VIP?

Luego de una fuerte Asamblea de Nominaciones que encendió los ánimos al máximo en La Granja VIP , Manola Díez mencionó en una conversación casual la supuesta existencia de un “team de hombres” en el reality, algo que llamó la atención de Jawy Méndez y “El Patrón”.

“No veía yo realmente que hay un team, un team de hombres”, declaró Manola Díez en cierta parte de la charla en la que dejó entrever que su juego es totalmente solitario, sin alianzas.

“No, no, espérate que me resonó algo: ¿quién te dijo que había un team? Porque no hay nada”, explicó Jawy; fue entonces que Manola mencionó a ¡Eleazar Gómez! y su compañero soltó todos los cabos:

"¡De ahí viene! (de Eleazar Gómez) De ahí viene el 3mput4m13nt0 de Fabiola (…) pero no, no hay ningún team, él es el que está llevando eso”, aclaró Jawy, una versión que fue respaldada por “El Patrón” de forma contundente.

“Hasta eso hay que hacerlo bien, hasta generar caos hay que hacerlo bien”, concluyó “El Patrón"; sin embargo, esta afirmación no satisfizo a los internautas que consideraron que sí existe una unión -sobre todo entre los “gymbros"- que busca afectar a mujeres como La Bea o Fabiola Campomanes.

“Ay, aunque no lo hayan dicho... entre machitos se están cuidando”, opinó una internauta... ¿le creemos a Jawy Méndez o no?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: