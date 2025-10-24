¡Es hermoso! ¿Cómo sería el billete de 2,000 pesos, según la Inteligencia Artificial?

El Banco de México se ha distinguido por ser un organismo que cuenta con la capacidad para entregar billetes que se vuelven icónicos debido a su belleza. En ese sentido, ¿te has preguntado cómo luciría un billete de 2,000 pesos si existiera? Si es así, la Inteligencia Artificial tiene la respuesta.

¡Prefirió el dinero! La pareja de Israel los dejó por dinero [VIDEO] Israel culpa a Denisse de haber cambiado a su hijo por dinero y no se explica cómo Denisse prefirió dejarle a su hijo a su hermana antes que a él, su padre.

Billetes de 50, 100, 200, 500 y hasta 1,000 pesos se han vuelto tendencia en redes por lo espectaculares que lucen, por lo que incluso varios de estos se venden a precios elevados por su belleza. Ahora, la IA ha sorprendido a propios y extraños al recrear un diseño sobre cómo luciría el billete de 2,000 pesos.

¿Cómo luciría un billete de 2,000 pesos, según la IA?

La mayoría de los billetes de nueva generación, emitidos por el Banco de México, forman parte de la familia G y guardan consigo similitudes importantes. Fue a través de estos diseños que la Inteligencia Artificial se basó para presentar un billete de 2,000 pesos que, sin duda, ha acaparado las miradas.

Te puede interesar: ¿Cuál es la moneda conmemorativa que vale casi 1 MDP en internet?

Me encantaría que @Banxico aclarara si es o no cierta la "información" sobre un supuesto nuevo billete de 2000 pesos pic.twitter.com/xMx1ZrGiI2 — Rosario Taracena (@taracenar) October 21, 2025

La Inteligencia Artificial establece que en el anverso del billete de 2,000 pesos estarían Rosario Castellanos y Octavio Paz, personajes influyentes en la historia del Siglo XX. La IA menciona que esta unión simbolizaría la sensibilidad poética y el pensamiento crítico que caracterizó a ambos en vida.

Finalmente, un punto a destacar de este billete serían los fragmentos caligráficos bajo la luz, los cuales revelarían los versos de los dos escritores. En el reverso, por su parte, se mostraría el paisaje de Tequila Jalisco, así como el murciélago magueyero que refuerza parte de la cultura de nuestro país.

Cabe decir que esta información surge en torno a la posibilidad de que el Banco de México saque un billete de esta denominación en un futuro a corto plazo; hecho que hasta ahora no ha sido confirmado por el organismo en turno.

¿De qué color sería el billete de 2,000 pesos?

La Inteligencia Artificial considera que este billete de 2,000 pesos tendría un tono azul verdoso con detalles tornasolados, según indica el portal El Informador. Cabe mencionar que el Banco de México no ha proyectado la inclusión de este billete en su nuevo tiraje, aunque lo hecho por la IA es solo un bostezo de lo que podría ser en caso de que fuese real.