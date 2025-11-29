Fabiola Campomanes le hace sorpresiva petición a Sergio Mayer Mori en La Granja VIP: “Si me quedo, ellos me van a subir”

La recta final de La Granja VIP ha provocado que las celebridades comiencen a definir meticulosamente los siguientes pasos de sus estrategias al interior del reality show y prueba de ello es la petición realizada esta tarde por Fabiola Campomanes a Sergio Mayer Mori.

Fabiola le pide a Sergio que la deje como su Legado

Durante las labores en el huerto, Sergio Mayer Mori le compartió a la primera nominada de esta semana que no sabía a quién dejar como Legado, a lo que Fabiola Campomanes le pidió que la eligiera a ella.

Luego de que el ex Capataz se mostrara sorprendido y dijera que no estaba a favor de dejarla nominada, la peona le compartió que, de permanecer en La Granja VIP, sería la mejor opción, pues le daría una ventaja en materia de votos antes de que sus compañeros la colocaran en la placa inminentemente, ya que afirmó que, cuando se enteren el lunes de que ella no haría equipo con ningún grupo, se molestarían y buscarían colocarla en el cuadro.

Luego de que Sergio coincidiera con el señalamiento de Campomanes, Fabiola le compartió que tal vez Lis Vega sí podría "jugar más con ellos", pero que ella no está dispuesta a hacerlo. Eventualmente, Mayer Mori accedió a la propuesta de su compañera con el fin de que ya no le puedan tirar y lo hagan entre ellos.

Cabe recordar que Eleazar Gómez le propuso formalmente a la peona que se uniera a 'El Muro' si es que lograba sobrevivir a la gala de eliminación de mañana.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al séptimo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, Lis Vega, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, no olvides votar por tu favorito.

