Sigue enojo de Eleazar Gómez en La Granja VIP: ¡ahora no quiere ni ver a Kim Shantal y a La Bea!

Los ánimos en La Granja VIP están más tensos que nunca , y aunque este sábado los granjeros se dedicaron a descansar y a bailar, eso no impidió que los pleitos entre el Team Cacaraqueo y el Muro continuarán... ¡Eleazar Gómez hasta se animó a hacerle un desprecio a sus rivales La Bea y Kim Shantal!

¿Por qué Eleazar Gómez no quiere convivir con La Bea y Kim Shantal?

La doble traición de este viernes y la jugada sucia de Kim Shantal que puso a Alfredo Adame en la placa de nominados dejó en una peor situación al Team Cacaraqueo: Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes, por ejemplo, no dejan de tachar a La Bea y a sus compañeros de incongruentes, mientras que Eleazar Gómez sorprendió a Lis Vega con una idea inesperada.

Como recordarás, el Tío Pepe le asignó una divertida dinámica a los granjeros: armar 2 equipos para hacer unos videos musicales con temática de los 90's y justo a Eleazar Gómez le tocó trabajar con Kim y La Bea, una idea que terminó por desagradarle.

"¿No me puedo cambiar a su videoclip, verdad? Preferiría un millón de veces, es que qué flojera la neta con ellas", explicó Gómez en el tocador de La Granja VIP.

Lis Vega le dijo a su compañero que, si lo deseaba, podría hacerlo, pero él prefirió llevar la fiesta en paz al menos en lo que llega la gala del domingo... ¡ya hubo bastantes roces este sábado de relax!

"La neta estaría bastante genial porque eso me recordó a algunos proyectos... pero bueno, 'sin Yolanda' ", concluyó Gómez, quien muy a su pesar optó por ser profesional y continuar con las grabaciones del videoclip con su equipo original.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: