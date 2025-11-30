¿Hay sospechas en La Granja VIP? Eleazar Gómez aclara a La Bea “traición” de Adame

La Bea no se aguantó las ganas de preguntarle a Eleazar Gómez sobre lo que sintió luego de enterarse que Alfredo Adame le pidió a Kim Shantal subirlo a él a la placa de nominados de La Granja VIP con el poder de la Traición, ¡el chisme se puso bueno en la sala este sábado de descanso!

¿La "traición" de Adame le pegó a Eleazar Gómez en La Granja VIP?

La Bea quiso saber la opinión sincera de Eleazar Gómez y le preguntó sin rodeos cómo tomó el hecho de que Alfredo Adame hubiera planeado llevarlo a la zona de riesgo por séptima semana consecutiva... ¡la standupera le pidió a su compañero hablar del tema como persona y no a nivel juego!

Para Eleazar, quien se soltó a hablar fiel a su estilo directo, lo que Adame intentó hacer con él no generó ninguna molestia en él porque todo se aclaró a su tiempo y, gracias a ello, el Team Muro está imbatible a pesar de que mucho se rumoró de un enojo entre los amigos.

"Sí me ondeé un poquito, pero poco después fui a hablar con él y ya lo platicamos, si no lo hubiéramos platicado entonces todavía estaríamos ondeados", explicó Gómez, quien reconoció que la reacción explosiva de Adame con Kim Shantal no tiene razón de ser.

"Yo realmente me esperaría al día de mañana para replantear qué es lo que sucede (…) y sí, creo que sí está enojado (Adame) por lo de las maletas, pero literal yo he hecho la maleta 6 veces y la he tenido que desempacar", explicó.

Como ves, Eleazar Gómez se mantiene firme en su postura: para él, todo forma parte del juego y el Team Muro, al menos de momento, se mantiene firme a pesar de los rumores y los roces entre los granjeros que marcaron al último fin de semana de noviembre.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: