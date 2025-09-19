Cuál es el significado de olvidarse del nombre de las personas, según la psicología

A través de la psicología se pueden analizar los comportamientos de las personas e identificar si algunos aspectos de su personalidad inciden en algunas situaciones específicas, como por ejemplo, olvidarse del nombre de otras personas.

¿Cómo salir de una relación tóxica?: Esto dice la psicología TV Azteca [VIDEO] En Venga La Alegría, nuestro psicólogo Román Hernández te ayudará a encontrar esos focos rojos para que puedas salir de ahí.

En la actualidad, es muy común que muchos manifiesten tener el inconveniente de olvidar el nombre de una persona. Es como si al intentar recordar cómo se llama, la mente se quedara en blanco y esto tiene una explicación psicológica.

¿Por qué se olvida el nombre de las personas, según la psicología?

Según un reciente estudio del Georgia Gwinnett College, una de las explicaciones que le da sentido al olvido de los nombres es que si bien el cerebro procesa toda la información que le llega, muchas veces con la rutina diaria, procesamos y le damos mayor importancia únicamente a algunos detalles. Es por eso que se nos pasan por alto otros puntos, en este caso los nombres.

Entonces, el motivo del olvido puede deberse a que la persona solo retuvo de la otra, de la que no recuerdo el nombre, otro tipo de información que lo vincula hacia ese ser. Por otra parte, el estudio demostró que los nombres no tienen una conexión directa con la persona, por eso es más común olvidarse de ellos.

Con base en este informe, se puede presumir que el olvido de los nombres de las personas tiene que ver con una ausencia de asociación entre ese nombre y el rostro o la voz de la persona en cuestión.

¿Cómo hacer para recordar los nombres?

De acuerdo a lo que dice la psicología, la solución ante el olvido de los nombres estaría en la repetición de una acción. Si en reiteradas oportunidades tu cerebro logra asociar el nombre con la persona, será más probable que en un futuro no olvides cómo se llama.

En definitiva, la solución a esta problemática es establecer un vínculo entre ambos aspectos, nombre y persona, para lograr el cometido de no volver a olvidar su nombre.