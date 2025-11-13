Estos signos del zodiaco deben cerrar ciclos antes del inicio del 2026

Los signos del zodiaco siguen siendo de mucho interés para aquellas personas que confían en las predicciones de la Astrología. Es por eso que de cara al 2026 esta creencia suma consultas y también propone ciertos cambios, como el cierre de ciclos, para poder comenzar el nuevo año con energías renovados.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

La Astrología es una de las creencias que logra una conexión muy fuerte con sus adeptos, no solo por sus predicciones sino por todos los preceptos que ofrece en relación al universo y su impacto en la vida terrenal. Es por eso que muchos la toman como una guía, al menos cuando se avecina el inicio de otro año.

¿Cierre de ciclos antes del 2026?

A diario la Astrología ofrece sus predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco y aunque cada una de ellas son particulares, existen puntos en común a la hora de ofrecer consejos. Ahora, de cara al 2026, esta creencia insta a sus adeptos a cerrar ciclos para poder comenzar renovados el nuevo año.

Para esta creencia, el universo invita a las personas a mirar en su interior y comenzar a cerrar capítulos que muchas veces pueden estancar su crecimiento personal. La Astrología pone el foco en hábitos que deben cambiarse, emociones no resueltas y vínculos que ya están desgastados y no hacen bien.

¿Qué signos deben cerrar ciclos antes del 2026?

Más allá de que estas recomendaciones están destinadas a todas las personas, es decir a todos los signos del zodiaco, la Astrología advierte a seis signos en particular. Se trata de Piscis, Virgo, Libra, Aries, Tauro y Leo:

En cuanto a Piscis, la Astrología afirma que estas personas deben dejar de idealizar lo que ya pasó y lo que pudo haber sido; mientras que para Virgo señala que resulta necesario que deje de pensar que puede tener todo bajo control. Quienes nacieron bajo el signo de Libra el foco deberá ponerse en ciertos vínculos que ya cumplieron su ciclo y que solo traen estancamientos.

La Astrología indica a Aries que es momento de relajarse un poco y dejar los enfrentamientos de lado para renovar energías. Para Tauro, esta creencia invita a soltar el pasado y no temerle a lo que vendrá. Finalmente, los nacidos bajo el signo de Leo tienen que cerrar ciclos relacionados con las decepciones, pero sobre todo con el aprendizaje de la importancia que tiene la compasión y el perdón.

