Pocos conocen a Daniela, la cuñada de Daniel Corral que nunca ha ido a Exatlón México, pero es hasta atleta olímpica

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola se convirtieron en una de las parejas favoritas surgidas de Exatlón México ; sin embargo, lo que pocos saben es que la deportista tiene una hermana que también es atleta olímpica en ciclismo, aunque no ha participado en el famoso reality deportivo.

Su nombre es Daniela Gaxiola y ha obtenido dos medallas olímpicas: una en 2021 y otra en 2024. En su última competencia logró convertirse en la primera pedalista mexicana en clasificar a una final olímpica, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del Gobierno de México.

Esta es la historia de Daniela Gaxiola, hermana de Antonieta Gaxiola

Actualmente, Daniela Gaxiola tiene 32 años y es originaria de Sinaloa. Su historia deportiva es distinta a la de su hermana, pues antes de encontrar su pasión en el ciclismo probó en la gimnasia y el atletismo.

(Gobierno de México) Daniela Gaxiola ha participado en dos competencias Olímpicas.

Debutó en Tokio 2020, donde obtuvo el sexto lugar en la prueba de velocidad por equipos junto a Yuli Verdugo. Más tarde, en París 2024 , alcanzó el quinto lugar olímpico .

Cómo es en Instagram Daniela Gaxiola

En redes sociales, la cuñada de Daniel Corral cuenta con una sólida comunidad de más de 224 mil seguidores en Instagram, donde comparte detalles de sus entrenamientos, su estilo de vida, su alimentación, eventos deportivos y viajes.

En agosto pasado, la ciclista sorprendió con un emotivo video en el que mostró cómo, después de seis meses distanciada del deporte, volvió a rodar junto a su hermana. “Por fin juntas de nuevo”, escribió en el post, dejando ver la estrecha relación que mantienen.

Su última participación deportiva ocurrió en octubre pasado, durante el Campeonato Mundial de Pista en Chile en donde representó a México en el Ciclismo, donde, junto al equipo, concluyeron en el 6 lugar de velocidad por equipos.

No obstante, este representó un reto para la deportista porque, según contó, tuvo un año difícil en donde priorizó su salud mental. Ahora, después de volver a conectar con la pista, está lista para “lo que viene”.