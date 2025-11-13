Acusan montaje contra Héctor Terrones antes de su muerte

La muerte de Héctor Terrones dejó un vacío muy grande en el ámbito de la moda y del espectáculo mexicano. Sin embargo, antes de que el diseñador dejara de existir hubo un montaje judicial para desprestigiarlo, según han denunciado sus abogados en las últimas horas.

La muerte de Héctor Terrones ocurrió el pasado sábado 1 de noviembre y el reconocido diseñador tenía 58 años de edad. Su trabajo junto a grandes celebridades le permitieron destacarse en su profesión, motivo por el cual se multiplicaron las muestras de dolor tras su partida.

¿Una campaña de desprestigio contra Héctor Terrones?

A poco más de una semana de la muerte de Héctor Terrones, el despacho de abogados Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal emitió un comunicado en el que acusa que el diseñador fue el blanco de un montaje judicial en su contra. Los letrados apuntaron a un hecho ocurrido antes de su fallecimiento.

De acuerdo con lo señalado, el 17 de octubre pasado Héctor Terrones fue visitado por sujetos que afirmaron ser agentes de la Policía de Investigación y que respondían a una orden librada por la Fiscalía de Delitos Sexuales. Estos afirmaron que tenían una orden de aprehensión contra el diseñador por una causa de abuso sexual que habría ocurrido en el Hospital ABC.

¿Montaje judicial contra Héctor Terrones?

Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal señalaron que los sujetos que se presentaron como agentes policiales nunca mostraron documentación oficial y que, al ver el estado de salud en el que se encontraba Héctor Terrones en la Residencia Casa Azul, decidieron marcharse.

Ante esta situación, los abogados afirman que desde el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana negaron la existencia de dicha orden de aprehensión contra el diseñador. Por tal motivo, remarcan que se trató de una campaña que buscaba desprestigiar a Héctor Terrones.

Las afirmaciones de los abogados se refuerzan porque indicaron que el mismo diseñador había acusado a algunas personas que buscaban afectar su reputación y salud por temas de dinero. Por lo tanto, Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal emitió ahora este comunicado con el fin de preservar la memoria de Héctor Terrones y que no se manche su nombre.