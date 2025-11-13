¿Infidelidad? Exhiben que besos de Angélica Vale con cantante habrían provocado su divorcio

Con el anuncio del divorcio de Angélica Vale se ha generado todo tipo de opiniones al respecto. Hay quienes apoyan a la actriz ante el momento difícil, mientras otros tantos la critican por comentarios que hizo en el pasado sobre las mujeres divorciadas. Un hecho que se ha encargado de encender las redes sociales.

¡Última hora! Angélica Vale se estaría divorciando; esto se sabe TV Azteca [VIDEO] Angélica Vale estaría poniendo fin a su matrimonio de 14 años con Otto Padrón, un ejecutivo de televisión. ¿Quién se quedará con la custodia de sus hijos?

Por otro lado, ante la noticia han surgido muchos rumores al respecto, donde algunos aseguran que pudo deberse a una posible infidelidad por parte de la reconocida artista. Es así que te detallaremos todo lo que se ha comentado al respecto.

¿Qué pasó entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Aunque no se ha confirmado la razón por la que se hizo el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, entre los usuarios se han generado todo tipo de rumores. Uno de los más sonados es el de una posible infidelidad.

Dentro de los más destacados, se explica que podría haberse generado cierta incomodidad, cuando en el 90’s Pop Tours, la actriz besaba a su excuñado, Benny Ibarra. Aunque a simple vista parece que se trata de algo actuado, varios internautas señalaron que podría haber sido una situación incómoda para su pareja.

Otro de los chismes que podrían supuestamente explicar el desenlace de su matrimonio, se trataría de otra infidelidad de la actriz con un bailarín en la obra de teatro de “Vaselina”, información que proporciona el portal de “Chamonic”. Pero por ahora todos son solo rumores, y no hay una versión oficial al respecto.

¿Quién es Otto Padrón?

Ante el anuncio del divorcio de Angélica Vale, el público se ha cuestionado sobre quién es Otto Padrón. Se sabe que se trata de un reconocido ejecutivo que nació en 1965 en Cuba. Su familia salió del país cuando era pequeño, iniciando su vida en Miami, donde forjó toda su adolescencia y adultez.

Durante 40 años estuvo en el servicio militar en Estados Unidos. Dentro de su historia se destaca que fue productor y vicepresidente de una reconocida empresa de comunicaciones, periodo en el que conoció a la actriz mexicana, historia de amor que terminaría en el altar en el 2010. Para el 2018 ya se rumoreaba la posibilidad de un divorcio, pero no fue hasta el 2025, cuando se formalizó el proceso legal.