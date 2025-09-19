¿Simulacro o purga? Los memes que nos dejó la alerta del simulacro este 19 de septiembre

En el simulacro nacional de este 19 de septiembre de 2025, el Sistema de Alertamiento Masivo tomó por sorpresa a millones de personas. Aunque todos sabíamos que la alerta se escucharía, muchos no identificaban el sonido o simplemente lo encontraron mucho más estridente de lo que esperaban. Eso sí, los memes de la alerta del simulacro no nos faltaron.

Los memes que la alerta del simulacro del 19 de septiembre de 2025 nos dejó

1. ¿Quién más se acordó de “Dwight”?

Que nadie lo vea como un juego, el simulacro puede salvar vidas. #SimulacroNacional pic.twitter.com/cMTfsi5IlM — Clau (@AnaaClauRRSC) September 19, 2025

2. Todos fuimos la “tía May”

#SimulacroNacional PODIAN AGARRAR UN TONO DIFERENTE, QUE PENSE QUE ESTABA EN UN HORROR ANALÓGICO 😭😭😭 pic.twitter.com/iExMhkUZ2K — Gabriel XZ (@Gabriel51213484) September 19, 2025

3. ¿A quién más le pasó?

Yo mirando el cielo, pensado que era un ataque nuclear #SimulacroNacional pic.twitter.com/vLGjloBVV6 — Charlie (@Cidalv18) September 19, 2025

4. ¿Simulacro o purga?

Así me sentí con la Alarma sísmica cuando sonó #SimulacroNacional pic.twitter.com/zUTYE05uRp — Albert (@its_albertoand) September 19, 2025

5. Ya suéltennos

6. Nuestra reacción más honesta a la alerta

¿Es la alerta sísmica o una alerta de qué empezó la purga? #SimulacroNacional pic.twitter.com/mcCJKsNOBL — Sandru (@soysandru) September 19, 2025