Nota

¿Simulacro o purga? Los memes que nos dejó la alerta del simulacro este 19 de septiembre

Samantha Guzmán
En el simulacro nacional de este 19 de septiembre de 2025, el Sistema de Alertamiento Masivo tomó por sorpresa a millones de personas. Aunque todos sabíamos que la alerta se escucharía, muchos no identificaban el sonido o simplemente lo encontraron mucho más estridente de lo que esperaban. Eso sí, los memes de la alerta del simulacro no nos faltaron.

Los memes que la alerta del simulacro del 19 de septiembre de 2025 nos dejó

1. ¿Quién más se acordó de “Dwight”?

2. Todos fuimos la “tía May”

3. ¿A quién más le pasó?

4. ¿Simulacro o purga?

5. Ya suéltennos

6. Nuestra reacción más honesta a la alerta

7. Arriba la esperanza

