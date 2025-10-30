El explosivo frente a frente de Alfredo Adame y Manola Díez en La Granja VIP: “Tóxica, dañina”

Alfredo Adame y Manola Díez se sinceraron frente al fogatero de La Granja VIP y se soltaron todas sus verdades en la cara... ¡él le dijo a la actriz que era una tóxica, mientras que ella no dudó en tacharlo de mentiroso! Revive uno de los momentos más explosivos de este Miércoles de Asamblea.

¿Qué se dijeron Manola Díez y Alfredo Adame en la nominación de este miércoles?

En su turno para nominar a alguno de sus compañeros, Alfredo Adame se sumó a la mayoría de los granjeros y nominó a Manola Díez; además de ello, le dedicó un discurso repleto de bombazos que dejó a más de una persona con la boca abierta y acabó por encender los ánimos en La Granja VIP:

"Desde el primer momento que llegamos aquí decidiste mandarte sola, evadiste tus responsabilidades y te fuiste, nos dejaste botados en el establo al equipo de peones", comenzó a decir Adame, quien sacó a relucir el polémico historial de Manola Díez marcado por las discusiones:

"Después comenzaste una agresión a Sandra Itzel, después seguiste con Carolina y después seguiste con esto y la agarraste contra todo el mundo (…) adoptaste una personalidad narcisista, manipuladora, tóxica y narcisista (...) además eres una mentirosa por lo que acabas de decir, mentirosa", le reclamó Adame.

Manola Díez, con lágrimas en los ojos, también tuvo su dosis de reclamos para el llamado "Golden boy":

"No soy una mentirosa porque bien sabes perfectamente bien, no seas cobarde, ya me dijiste palabras muy ofensivas como es tu costumbre (…) yo hice mi trabajo, yo sé que lo hice, pero lo importante es que eres un mentiroso y un cobarde", concluyó.

Al final, Manola Díez se colocó en la placa de nominados con 9 votos y, de momento, está en la zona de riesgo con Lis Vega, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez ... ¡pero aún puede salvarse con la actividad de este jueves!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: