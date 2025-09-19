Realiza estos rituales antes del próximo eclipse y tu vida mejorará

El próximo 21 de septiembre se llevará a cabo un eclipse parcial de sol y puede ser tomado como una oportunidad de transformación. Es por esto que te vamos a recomendar realizar un ritual antes de este día.

¡Ritual para la justicia! [VIDEO] Equilibra un poco todas las situaciones que hay en tu vida para que puedas tener una mejor estabilidad, solo llama a la justicia.

La energía se mueve de manera importantes por lo que no solo impacta en la astronomía sino también en las tradiciones espirituales. De acuerdo al Feng Shui, durante los días previos hay que hacer dos rituales sencillos en casa para atraer energías y expulsar lo negativo.

Estas prácticas son simples pero esenciales para este evento van más allá de la simple observación. Es por esto que tienes que preparar el hogar y la intención personal.

¿Cómo hacer el ritual antes del eclipse?

Para el Feng Shui, mantiene un ritual en el que debes escribir en hojas de árbol, aquellos pensamientos o situaciones que generan bloqueo ayuda a soltarlos en el momento del eclipse.

Entonces, los pasos a seguir es agarrar una hoja seca, escribir con tinta lo que sea dejar atrás y luego encenderla en un recipiente seguro, dejando que el fuego simbolice la transformación.

El eclipse solar en Virgo será este fin de semana 🌑♍️

Se acerca un evento cósmico decisivo: el 21 de septiembre, el eclipse solar en Virgo a 29° marcará un cierre profundo y un nuevo inicio.

Este tránsito despierta la necesidad de ordenar, depurar y soltar lo que ya no tiene… — Waldo Casal (@WaldoCasal) September 18, 2025

Tienes que tener en cuenta que todo esto se hace en silencio y con concentración. En el momento en el que se consume la hoja hay que pensar en la liberación de lo que ya no aporta energía positiva.

Lo ideal es que lo hagas hoy o mañana, el acto debe hacerse para realizar un cierre y prepararse para recibir nuevas oportunidades después del eclipse. Cabe aclarar que esto debemos realizarlo en un espacio ventilado y con cuidado para evitar accidentes.

¿Por qué debes limpiar tu casa antes del Eclipse?

También puedes tener en cuenta otro ritual que está vinculado con la limpieza del hogar durante el eclipse. Debes limpiar el polvo pero también ordenar objetos y deshacerse de lo que ya no se usa.

La acumulación de cosas innecesarios bloquea la circulación de energía por lo que es importante hacerlo antes del eclipse.

