Muere de forma inesperada una querida actriz mexicana: la despidieron con este triste mensaje

La industria de la actuación sufrió una nueva pérdida tras el deceso de Ariadnalí de la Peña, una actriz mexicana que murió de manera inesperada. Esta triste noticia fue confirmada por algunos de sus colegas y amigos cercanos, quienes expresaron su dolor a través de mensajes y le desearon una buena transición.

Una de las personalidades que compartió su sentir fue la youtuber Lizbeth Rodríguez, quien subió una fotografía en la que anunció este trágico suceso. “Hoy el teatro está de luto, te vamos a extrañar comino”, se lee en este post donde aparece la víctima en una de las puestas en escena que protagonizó durante su trayectoria activa.

Instagram / @lizbethrodriguezoficial Algunos colegas de Ariadnalí de la Peña le dedicaron mensajes de despedida

¿Quién era la actriz Ariadnalí de la Peña?

Ariadnalí de la Peña Zepeda fue una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, que destacó en producciones como “Fear The Walking Dead”, “Ruta Madre” y “Guardado, hermano”. También tuvo una importante aparición en “Bardo”, la aclamada película de Alejandro González Iñárritú, a quien solía admirar.

Instagram / @ariadnalidelap La actriz mexicana Ariadnalí de la Peña trabajó con Alejandro González Iñárritu

De acuerdo con la información disponible, era originaria de Tijuana, pero desde hace tiempo radicaba en la Ciudad de México, con el fin de poder materializar sus sueños de dedicarse de lleno a la actuación.

Al momento de morir, tenía solo 38 años y varios proyectos en puerta, tal como lo anunció ella misma en un post donde escribió el mensaje: “Nos estamos viendo pronto”, una promesa que tristemente ya no pudo cumplir.

¿De qué murió la actriz mexicana Ariadnalí de la Peña?

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del inesperado fallecimiento de Ariadnalí de la Peña. Hace años, la joven compartió que fue víctima de cáncer, pero era un tema que no solía abordar con frecuencia. Por lo que todavía no está confirmado que esta enfermedad haya provocado su muerte.

En redes sociales, sus compañeros de escena la despidieron con calurosas dedicatorias. La familia de la artista no ha emitido ningún comunicado al respecto.

La última vez que ella tuvo actividad en su cuenta de Instagram fue en junio de 2025.