Atención: estos son los 4 cortes de cabello que estarán muy de moda y dominarán el 2026

Aunque aún falta para que llegue el 2026, el mundo de la moda ya comienza a perfilar las tendencias que dominarán el estilo personal, y el cabello no es la excepción. Estilistas y expertos en belleza coinciden en que cuatro cortes se posicionarán como los favoritos del año gracias a su practicidad, su aire moderno y su capacidad para adaptarse a distintos tipos de rostro.

Si estás pensando en renovar tu look, los especialistas de la revista Vogue compartieron cuáles serán los cortes estelares, que podrían darte la inspiración ideal para tu estilo:



Corte de cabello largo con fleco largo : este estilo mantiene la melena por debajo de los hombros, aportando una apariencia suave y femenina. El fleco largo, que suele caer a la altura de los pómulos o un poco más abajo, se integra de manera natural con el resto del cabello y ayuda a enmarcar el rostro sin cubrirlo por completo. Es ideal para quienes buscan un cambio sutil, aporta movimiento y funciona muy bien en cabellos lacios u ondulados.

: este estilo mantiene la melena por debajo de los hombros, aportando una apariencia suave y femenina. El fleco largo, que suele caer a la altura de los pómulos o un poco más abajo, se integra de manera natural con el resto del cabello y ayuda a enmarcar el rostro sin cubrirlo por completo. Es ideal para quienes buscan un cambio sutil, aporta movimiento y funciona muy bien en cabellos lacios u ondulados. Corte de cabello a capas con courtain bangs: se destaca por su dinamismo y volumen, gracias a las capas distribuidas por toda la melena. El flequillo abierto al centro aporta un efecto retro elegante y favorecen prácticamente a todos los tipos de rostro. Es un corte versátil, fácil de peinar y perfecto para dar un aire moderno sin perder longitud.

Corte estilo pixie: es un corte muy corto, atrevido y lleno de personalidad. Destaca por su practicidad y su capacidad para resaltar los rasgos faciales, especialmente los ojos, pómulos y mandíbula. Es ideal para quienes buscan un look fresco y de bajo mantenimiento, aunque necesita retoques regulares para conservar su forma. Funciona tanto en cabello lacio como ondulado.

es un corte muy corto, atrevido y lleno de personalidad. Destaca por su practicidad y su capacidad para resaltar los rasgos faciales, especialmente los ojos, pómulos y mandíbula. Es ideal para quienes buscan un fresco y de bajo mantenimiento, aunque necesita retoques regulares para conservar su forma. Funciona tanto en cabello lacio como ondulado. Fleco recto y corto (sobre las cejas): también llamado baby bangs, se caracteriza por quedar unos milímetros por encima de las cejas, creando un estilo marcado y llamativo. Aporta un aire juvenil, moderno y ligeramente editorial. Es perfecto para quienes quieren un cambio drástico y no temen resaltar la expresión del rostro.

Esto debes tener en cuenta antes de cortarte el cabello

Por su parte, el sitio GQ reveló todo lo que debes tener en cuenta antes de cortarte el cabello:

