Esto dijo Lucerito Mijares tras la difusión de fotos suyas editadas con IA

La artista Lucerito Mijares se encuentra trabajando firmemente en su carrera como cantante y no ha dado crédito a las fotografías que días atrás circularon en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes habían sido creadas con Inteligencia Artificial (IA) y daban cuenta de un impactante cambio físico en la hija de Lucero y Manuel Mijares.

Tras la difusión de las imágenes, los rumores sobre intervenciones quirúrgicas y tratamientos para bajar de peso se dispararon. Además, como es habitual en redes sociales, los comentarios positivos y ofensivos se multiplicaron con Lucerito Mijares como protagonista.

¿Qué dijo Lucerito Mijares de las imágenes?

Aunque las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, Lucerito Mijares no mostraba actividad en las plataformas digitales pero sí lo hizo recientemente con dos posteos. Sin embargo, lo publicado por la artista no tuvo nada que ver con el tema que la tenía de protagonista.

La cantante ha preferido no sumarse a la polémica que originaron las fotografías creadas con IA y demostró estar enfocada en su carrera en crecimiento. En el material compartido se la ve junto a su padre Manuel Mijares y haciendo alusión a una canción que próximamente saldrá a la luz.

Lucerito y Manuel Mijares unen sus voces

Las publicaciones de Lucerito Mijares fueron para promocionar la canción “Nena”, una nueva versión que tendrá su voz y la de su padre Manuel Mijares. “Ustedes mandan: ¿Les gustaría escuchar “Nena” en las voces de Mijares y Lucerito?”, se lee en uno de los posteos difundidos.

En la otra publicación, se puede escuchar algo de la canción que próximamente compartirán con sus seguidores. Se trata de un breve video en donde aparecen Lucerito y Manuel Mijares dentro de un estudio de grabación. “Preparamos algo especial para ustedes”, señala el posteo en donde se los ve juntos y, volviendo a la polémica de las fotografías, no se observan en la cantante los cambios que mostraban las fotos alteradas con IA.