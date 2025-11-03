¿Con cuánto tiempo de anticipación debe aplicarse el bloqueador antes de nadar? Esto dicen los expertos

Cuando tenemos la oportunidad de ir a la playa, dentro de los elementos que nunca deben faltar es el bloqueador, ya que el intenso sol y el agua son elementos clave para obtener intensas quemaduras en la piel y poner en riesgo su salud.

Para que puedas proteger tu piel, te detallaremos con cuánto tiempo de anticipación hay que colocar el protector solar antes de nadar, empleando la opinión de los expertos sobre los detalles al respecto.

¿Cuánto tiempo hay que dejar actuar el protector solar antes de nadar?

Rosederma (@rosedermaa) una tricología y dermatóloga en su cuenta de TikTok, detalla que durante mucho tiempo se escuchaba que debíamos esperar 30 minutos para que el bloqueador solar pudiera actuar mejor en la piel, pero detalla que no es así, puesto que a los 5 minutos ya está listo para protegernos, así que no es necesario usarlo con mucho tiempo de anticipación.

Por otra parte, la misma experta en la piel detalla que, además del uso del protector solar antes de nadar, hay que usar sombrero y lentes oscuros cuando vamos a la playa, ya que serán elementos que nos ayudarán a proteger la piel del rostro ante los intensos rayos. Incluso, recalca el uso de protector solar especial para el pelo.

¿Cada cuándo hacer la aplicación?

Como siempre el bloqueador solar, es importante hacer su aplicación, no solo antes de nadar, también cuando salimos del agua, puesto que al estar sumergiéndonos en las albercas o en el mar, el agua favorece el desprendimiento del producto, logrando disminuir su eficacia.

Por lo que el dermatólogo Adrián Cuellar en su cuenta de TikTok (@adrian.cuellar. derma), lo explica que debemos aplicarlo cada 30 minutos. Mientras, si estamos en zona de costa sin maternos al agua, se recomienda hacer la aplicación cada dos horas, según los expertos.

Considerando la información anterior sobre el tiempo de anticipación en que debemos colocar el producto, lograremos obtener un mejor funcionamiento en la protección de la piel, evitando sufrir irritación y manchas causadas por el sol. Comienza a aplicarlo correctamente.