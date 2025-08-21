TikToker se enamoró de su psiquiatra y usó inteligencia artificial para “probar” de que él también la amaba

Seguramente has visto memes sobre cómo muchas personas utilizan la inteligencia artificial como si fueran sus “confidentes” o como si fuera una forma de terapia. Es bien sabido que los chatbots suelen darte la razón o estar de tu lado cada vez que les cuentas un problema. Ahora, un caso viral está abriendo la discusión sobre qué tanto un chatbot puede distorsionar tu percepción de la realidad.

Kendra Hilty es una coach especializada en trastorno por déficit de atención que cree que su psiquiatra está enamorado en secreto de ella y por eso, aunque sabe que ella tiene sentimientos por él, no ha dejado de atenderla. Ha estado usando un chatbot al cual llama “Henry”, que le ha dado la razón sobre el tema.

Kendra Hilty, la TikToker que cree que su psiquiatra se enamoró de ella y ha usado IA para “confirmarlo”

Hace un par de semanas Hilty, de 36 años y originaria de Arizona, publicó en TikTok un video que rápidamente se volvió viral, con la presentación: “Me enamoré de mi psiquiatra y él lo sabía, y aun así me mantuvo como paciente durante años”.

Esa primera publicación dio paso a una serie que ya supera los 25 videos, en los que asegura que su psiquiatra “fabricaba todo” para que ella se enamorara de él. Según Hilty, cuando ella confesó sus sentimientos, el especialista no terminó la relación profesional; en su opinión, lo profesional hubiera sido dejar de atenderla.

Las “evidencias” de Kendra sobre el enamoramiento de su psiquiatra han sido lo más polémico y han provocado muchísimas reacciones en redes. Por ejemplo, entre sus pruebas cita que su psiquiatra un día le dijo que le gustaban mucho sus lentes, que se preocupaba por su bienestar o que “sonrió mucho” cuando ella le contó que había cortado con su novio.

Al mismo tiempo, Hilty comenzó a documentar sus conversaciones con “Henry”, un chatbot de inteligencia artificial al que atribuye haberle explicado el concepto de contratransferencia, término clínico que describe cuando un terapeuta desarrolla sentimientos hacia su paciente.

Kendra ha llegado al punto en que, durante transmisiones en vivo, le pregunta a “Henry” cómo responder a las personas que la acusan de depender de la inteligencia artificial. Paradójicamente, “Henry” le dice qué frases usar.

La serie de Hilty ya acumula millones de vistas y miles de comentarios. Sin embargo, la viralidad vino acompañada de fuertes críticas: varios usuarios señalan que los chatbots solo reforzaron lo que consideran interpretaciones erróneas de la relación con su psiquiatra.

La presión fue tanta que Hilty desactivó los comentarios en sus videos y puso en privado su cuenta de Instagram.