Trágica muerte de un tiktoker en accidente automovilístico: esta fue su última publicación

La muerte del tiktoker Sanku provocó gran consternación y dolor entre sus seguidores, quienes lo sentían cercano gracias a su presencia en redes sociales, como TikTok e Instagram.

En medio de la tragedia, su última publicación en Instagram cobró aún más relevancia y ha generado escalofríos en muchos. Sus fans no dejan de compartir y comentar ese post, convirtiéndolo en un recuerdo imborrable de su talento.

¿Qué decía la última publicación del tiktoker Sanku?

El último post de Sanku en Instagram cobró un significado especial para sus seguidores: junto al creador Krish Richie, aparecía sincronizando la canción Iremiade de Haeman mientras compartía el mensaje: “Cuando llegue el momento de disfrutar lo que conseguimos con esfuerzo, que nunca perdamos la vida”.

Hoy, esas palabras siguen provocando tristeza y reflexión, en especial, en la comunidad digital.

¿Quién era Sanku, el tiktoker que murió en un accidente automovilístico?

Raji Adetola, más conocido como Sanku en TikTok, fue un talentoso comediante nigeriano que logró atraer a más de 1.9 millones de seguidores gracias a sus creativos sketches y divertidas sincronizaciones de labios.

(INSTAGRAM @mrsankucoomedy) El tiktoker Sanku había hecho varias publicaciones días antes de su accidente.

Desde que comenzó su carrera en la plataforma en 2021, se destacó por su simpatía y originalidad, logrando que sus videos se volvieran virales y conectaran con jóvenes de todo el mundo.

¿Cómo fue el accidente en el que el tiktoker Sanku murió?

El lunes 1 de septiembre de 2025, Sanku perdió la vida en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la carretera Oyo-Ogbomoso, cerca de Ibadan, Nigeria. Según los reportes de People, el vehículo en el que viajaba se salió de control y terminó cayendo en una zanja.

El mismo fue trasladado de inmediato al hospital, pero lamentablemente falleció poco después a causa de las graves lesiones. Otro pasajero que lo acompañaba también resultó herido y recibió atención médica en el lugar.

Poco después del siniestro, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del accidente, evidenciando la magnitud del impacto.

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad digital, y tanto amigos como colegas se volcaron a las redes para expresar su dolor y rendir homenaje al joven creador de contenido.