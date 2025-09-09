Con este truco casero podrás eliminar las hormigas de tu cocina

Cuidar nuestro hogar puede convertirse en una difícil misión cuando nos enfrentamos ante una invasión de hormigas. Estos pequeños insectos son una de las plagas más comunes en espacios de la casa donde hay comida por lo que la tareas de eliminarlas puede ser complicado, a menos que se emplee el truco casero que te compartiremos hoy.

Las hormigas son un grupo de insectos muy inteligentes que se mueven de manera estratégica y que, sigilosamente, pueden llegar a diferentes rincones del hogar. En su afán está colonizar los lugares que visita, siempre y cuando existan los recursos que permitan su supervivencia.

¿Qué son las hormigas?

Un informe de la National Geographic señala que existen más de 10.000 especies de hormigas en todo el mundo. Se trata animales que están extendidos por todo el planeta, exceptuando las zonas del Ártico y la Antártida, destaca el escrito.

Las hormigas son insectos muy comunes, pero “están dotados de algunas cualidades realmente excepcionales y únicas”, precisa la National Geographic. El informe explica que estos insectos se comunican y cooperan utilizando sustancias químicas que pueden alertar a otros del peligro o llevarlos a una fuente de alimentos prometedora, y allí radica el por qué suelen llegar a las cocinas de los hogares.

¿Cómo eliminar a las hormigas?

Hay que tener en cuenta que cuando una cocina es invadida por hormigas no se puede utilizar cualquier sustancia química ya que podría afectar a las propias personas. Por lo tanto, resulta interesante saber que existe un truco casero que permite decirles “adiós” a estas invasoras.

Se trata de un pesticida casero que se prepara con ajo y cebolla. Esta solución fue publicada por la cuenta de TikTok Planeta Jardín, especializada en temas de jardinería y hogar, que precisa que estos productos contienen propiedades antifúngicas, bactericidas e insecticidas.

Para preparar el pesticida debes cortar tres dientes de ajo y la mitad de una cebolla, sin desechar las cáscaras. En un recipiente debes color agua y agregar los pedazos de ajo y cebolla, para luego tapar el recipiente y dejarlo reposar por unos 15 días.

La mezcla señalada fermentará y se convertirá en un alcohol que luego puede diluirse en otro recipiente en donde se colocan tres cuartas partes de agua y el resto de la mezcla realizada. Con este pesticida se pueden limpiar las superficies en donde se movilizan las hormigas y así podrás eliminarlas.