Este fue el último mensaje del cantante Anthony Morocho antes del accidente que le costó la vida

Noviembre culminó con una triste noticia al confirmarse la muerte del cantante Anthony Morocho. El artista ecuatoriano tenía 35 años de edad y murió al protagonizar un fuerte siniestro vial en su país de origen.

Las redes sociales se han inundado con mensajes de despedida para el artista, mientras muchos de sus seguidores reproducen una y otra vez el último posteo que Anthony Morocho realizó el día antes del fatal desenlace.

¿De qué murió Anthony Morocho?

La muerte de Anthony Morocho ha sorprendido a sus seguidores y al mundo de la música latinoamericana ya que ocurrió inesperadamente. Autoridades ecuatorianas afirmaron que el artista se movilizaba en su vehículo por la vía Riobamba-Ambato, de la provincia de Chimborazo (Ecuador), cuando impactó contra un camión.

Producto del fuerte impacto, el también modelo y bailarín sufrió graves heridas por lo que no pudo sobrevivir. Ahora, las autoridades investigas las causas del siniestro vial mientras los seguidores del artista lo despiden en las plataformas digitales.

¿Cuál fue el último posteo de Anthony Morocho?

Anthony Morocho no solo se destacaba como cantante sino que su carrera artística comenzó como coreógrafo por lo que pudo colaborar con importantes artistas de Ecuador. En las redes sociales también era muy popular ya que compartía parte de su vida privada y de los proyectos profesionales en los que se embarcaba.

El día antes a su muerte, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en donde se lo ve brindando con una copa en su mano y con la mirada fija en la cámara. “¿Te gustó mi caída? Pues siéntate en primera fila… porque lo que viene ahora es mi forma de levantarme…”, puede leerse en el video que Anthony Morocho publicó junto al hashtag #seguidores.