Filtran impactante video del accidente que dejó a un blogger muerto: quedó decapitado

La filtración de un video relacionado con el accidente en el que perdió la vida un reconocido blogger desató gran conmoción en redes sociales. Todo fue captado por las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el trágico suceso, que reveló que el joven no tuvo tiempo de maniobra ni intento de frenado.

Según pudo constatar el medio Indian Today, la grabación que circula tanto en X como en TikTok corresponde al siniestro del vlogger indio Prince Patel, quien es reconocido como PKR Blogger en internet. Con tan solo 18 años, murió decapitado después de chocar su motocicleta KTM Duke a 140 km/h en la ciudad de Gujarat.

Esto se ve en el video filtrado de la muerte de PKR Blogger

Recientemente, las autoridades del lugar mencionaron que el joven no llevaba casco al momento del impacto, lo que hizo que las heridas fueran fatales de manera inmediata.

Surat witnessed a horrifying accident on Tuesday morning when 18-year-old social media influencer Prince Patel, popularly known as PKR Blogger, lost his life in a high-speed motorcycle crash.

Las imágenes que se viralizaron indican el momento preciso en que PKR Blogger descendía un tramo elevado a alta velocidad. Sin embargo, pierde el control y la motocicleta se estrella contra el divisor de la carretera. Este choque provocó la separación instantánea de su cabeza y el cuerpo, debido a la fuerza del golpe y la falta de protección, según reportes.

La policía de la localidad confirmó que el exceso de velocidad fue determinante para su abruto fallecimiento. El ascenso y descenso del puente elevó el riesgo, ya que, al bajar, el peso de la moto y la inclinación hicieron que la parte frontal perdiera estabilidad, lo que terminó en el choque directo contra la barrera.

¿Quién era Prince Patel, más conocido como PKR Blogger?

Prince Patel ganó popularidad en el último tiempo debido a su contenido de motociclismo a toda velocidad en plataformas como Instagram y YouTube. En ambas redes, el joven compartía sus días arriba de su moto deportiva KTM, a la que llamaba "Laila" y que tenía escrita la palabra "Monstruo".

(INSTAGRAM @pkr_blogger__07) PKR Blogger era fanático de las motos y los arrancones.

Dos días antes del accidente, había publicado un reel hablando sobre la muerte y el cielo, lo cual se ha considerado ampliamente como una trágica premonición.