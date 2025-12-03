Muere influencer decapitado tras viajar en moto; no usaba casco e iba a 140 km por hora
Famoso infliencer muere en un accidente mientras viajaba en una moto, trayecto en el que no portaba casco y superando los límites de velocidad establecidos
En las redes sociales había un famoso influencer; en gran parte de su contenido era posible verlo posando con sus motocicletas, además de mostrar los nuevos ejemplares que llegaba a adquirir. Contenido que le hizo merecedor de varios seguidores en YouTube e Instagram.
Lamentablemente, todo ha terminado, puesto que se anunció que el joven murió viajando en moto, mientras realizaba un trayecto a 140 km por hora y sin el uso de casco. Ya se han compartido algunos detalles de su deceso, los cuales te compartiremos.
¿Qué le pasó a PKR Blogger?
El famoso vlogger conocido en redes como PKR Blogger era un creador de contenido de la India. En el medio digital de NDTV, explica que se trataba de un joven de 18 años que se encontraba viajando en moto, específicamente en una KTM Duke.
Se detalla que en las cámaras de seguridad es posible ver que el usuario se encontraba viajando a 140 km por hora, excediendo los límites de velocidad establecidos, además de no portar el casco de seguridad. Posteriormente, el usuario perdió el control, causando que se estrellara en el divisor que hay en las carreteras, generando su muerte instantánea.
Las autoridades detallaron que lo determinante fue la velocidad en zonas de ascenso y descenso, provocando que perdiera estabilidad y provocara el accidente. Además, todo fue tan rápido que al joven no le permitió reaccionar, causando su muerte instantánea por decapitación en el lugar.
¿Qué elementos de seguridad son obligatorios en moto?
Considerando lo que pasó con el famoso vlogger que murió viajando en moto a 140 km por hora, es importante recordar que no es un caso aislado, ya que los accidentes en dicho vehículo de dos ruedas son muy comunes.
En el portal de Mapfre, explica que solamente el casco es obligatorio, pero que sería fundamental implementar elementos como botas, guantes, chaqueta y pantalones especiales para motocicleta, ya que se incrementa el margen de protección ante un accidente. Por otro lado, también es importante seguir las indicaciones de velocidad para evitar accidentes similares que pongan en riesgo nuestra vida y la de los demás.