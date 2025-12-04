Arturo Carmona defiende a su hija Melenie Carmona y su distanciamiento con Alicia Villarreal

Arturo Carmona es una importante celebridad de televisión, quien durante algún tiempo sostuvo un matrimonio con Alicia Villareal, cantante con quien tendría a su única hija, Melenie Carmona, el 10 de abril de 1999; ahora es toda una joven que se ha posicionado en el mundo digital.

Recientemente, con las declaraciones realizadas por su hija sobre su distanciamiento con su madre, Arturo aprovechó el momento para defenderla, poniéndose de su lado, dando un contundente mensaje para el público que vio las imágenes de la joven.

¿Qué pasó con Arturo Carmona?

No olvidemos que en una transmisión en vivo, Melenie Carmona explicó que se ha distanciado de su madre, Alicia Villarreal, resaltando que no está de acuerdo con su nueva relación amorosa, además de detallar que cuando la cantante finalizó su noviazgo con Cruz Martínez para ella fue un golpe duro su separación.

Dichos comentarios generaron mucha controversia al respecto; mientras algunos aplaudían sus acciones, muchos otros la criticaron al momento de realizar dichas declaraciones. Pero Arturo Carmona, su padre, no dudó en defenderla.

El actor y presentador de televisión, en una de sus historias de Instagram, publicó un tierno mensaje para su hija, en el que resaltaba que nadie sabía realmente lo que estaba pasando, por lo que no tenían derecho de opinar, además de mencionar que Melenie ha callado mucho, por lo que no debe permitir que nadie le robe su paz.

Al final, Arturo Carmona recalcó su total ayuda a la joven y expresó su amor hacia ella, dejando en claro que siempre la va a apoyar en las decisiones que tome y en la opinión que exprese, sin importar las críticas que le puedan llegar.

¿Qué fue lo que pasó a Alicia Villarreal?

No olvidemos que Alicia Villarreal estuvo casada con Cruz Martínez del 2003 al 2025, periodo de tiempo en el que tuvo a dos hijos, Ángelo y Estefano. Recientemente, la cantante denunció a su expareja por presunta violencia familiar, pleito legal que ha generado mucho ruido en el espectáculo, según Univisión.

Por eso, entre ellos sigue el proceso legal, realizando múltiples acciones al respecto para investigar a fondo la situación que vivió la pareja. Es así que los comentarios de Melenie Carmona han generado mucho escándalo al respecto.