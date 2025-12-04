El secreto de los 25 años: Thalía revela detalles inéditos de su boda

La cantante mexicana Thalía celebró su aniversario número 25 de casada junto al empresario musical Tommy Mottola. La artista sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes inéditas de su boda, realizada el 2 de diciembre del año 2000 en la imponente Catedral de San Patricio, en New York, un evento que en su momento fue uno de los más comentados por la prensa internacional.

La emotiva dedicatoria de Thalía a Tommy Mottola

Con un conmovedor texto, la intérprete de “Amor a la Mexicana” mostró que el amor sigue tan vivo como el primer día: “Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta (…) Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices. ¡Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños!”.

A sus 54 años, Thalía confesó que la relación se mantiene sólida: “Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Eres el gran amor de mi vida”.

La cantante destacó que el amor con Mottola se cultiva día a día: “Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas”.

Finalmente, cerró su declaración con un mensaje de celebración: “Te amo profundamente. Feliz aniversario mi amor. A celebrar la vida juntos”.

Reacciones de los seguidores

Los internautas no tardaron en comentar las imágenes inéditas del enlace matrimonial, destacando la majestuosidad del evento y la felicidad de la pareja.

Curiosidades del vestido de novia de Thalía

El vestido de Thalía fue diseñado por el mexicano Mitzy, quien creó una pieza con corte princesa y falda voluminosa inspirada en la Casa de Habsburgo, evocando las grandes bodas de la realeza. Confeccionado en satén de seda y tejido con brillo sutil; el bustier adornado con bordados hechos a mano, desde el escote hasta la cintura; detalles con perlas, cristales, hilos de plata y pedrería austríaca y con una cola de 17 metros de largo y un peso aproximado de 70 kilos.

Años más tarde, Thalía reveló a Vogue que el vestido se conserva en una casa neoyorquina dedicada a la preservación de piezas de alta costura.

Para completar su look, la artista llevó un velo que cubría la mitad de su espalda, un moño alto, pendientes de perlas y una diadema, reforzando su estilo de princesa moderna.