Misterio germano: Conoce a los atletas alemanes de Exatlón CUP que pondrán a prueba a México y a las demás naciones

Dentro del mundo de las competencias, los circuitos de Exatlón CUP sin lugar a duda son de los más atractivos, pues no sólo reúne a atletas internacionales de alto rendimiento, sino también a personajes con trasfondos tan interesantes como energéticos. En el caso del equipo alemán, con nombres como el de Aycan Yanac, Natalia Wisniewska o Kathrin Kuns-Lehr.

El Equipo de Alemania en Exatlón CUP

Sin lugar a duda uno de los nombres más sonados entre las filas de los atletas alemanes es el de Aycan Yanac, conocida futbolista, pero también suenan nombre como el de Natalia Wisniewska, quien es ampliamente conocida dentro de la “vida fitness” compartiendo sus rutinas y estilo de vida en redes sociales.

El caso de Maite Richert, es similar, pues, aunque se desempeña como entrenadora fitness y personalidad dentro del mundo del entrenamiento personal, El caso de Luca Kruger, es similar, pues este atleta ha tenido presencia dentro del fútbol, el entrenamiento personal y el estilo de vida sostenible.

No cabe duda de que cada uno de los atletas que representan al Equipo Alemán sobresalen por su dedicación, fuerza y disciplina, lo que puede poner a prueba a todas las demás selecciones que compiten por la victoria en Exatlón CUP. Aunque la copa aun esta en juego y nada esta decidido, serán los alemanes un enemigo difícil de vencer para los atletas mexicanos, quienes ya han demostrado la garra frente al equipo germano, dando grandes momentos llenos de tensión.