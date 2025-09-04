La reacción de Susana Zabaleta al show de Ángela Aguilar que se volvió viral en redes

Un evento importante de Líderes reunió en la Ciudad de México a destacadas personalidades del mundo artístico, político y empresarial. Entre los invitados estuvieron Susana Zabaleta y su pareja, el comediante Ricardo Pérez, quienes acapararon reflectores no solo por su asistencia, sino por un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la presentación de Ángela Aguilar, quien interpretó el tema “Paloma Negra”, las cámaras captaron a Zabaleta y a su novio observando atentamente el espectáculo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las expresiones faciales de la soprano, las cuales generaron una ola de comentarios y memes en internet.

¿Qué opinó la gente de la reacción de Zabaleta?

El video, difundido por una revista mexicana de espectáculos, desató la creatividad de los internautas. Algunos escribieron frases como: “La cara de la Zabaleta lo dice todo” o “A ver mijita, préstame el micrófono, yo lo hago”. Otros resaltaron el carisma y el sentido del humor de la cantante, asegurando que su expresividad convirtió un momento solemne en una escena inolvidable.

Además, los usuarios destacaron la complicidad con Ricardo Pérez, quien también fue captado con gestos divertidos mientras trataba de contener la risa. La pareja fue aplaudida por mostrar un lado más humano y espontáneo en medio de un evento de gran formalidad.

El otro momento polémico de la noche: Nodal y Ángela bajo custodia

Más allá de la reacción viral, Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron otra escena comentada: llegaron escoltados por siete guardaespaldas, lo que causó sorpresa entre los asistentes. A la salida del recinto, enfrentaron un tenso encuentro con la prensa, pero ambos decidieron guardar silencio ante los cuestionamientos sobre las recientes polémicas en torno a su relación y las declaraciones de Cazzu y Emiliano Aguilar.

De esta manera, el evento de lideres en la Ciudad de México no solo dejó momentos de reconocimiento, sino también episodios virales y polémicos que encendieron las redes sociales.