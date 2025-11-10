ÚLTIMA HORA: SEP suspende clases este lunes 10 de noviembre
Esta decisión ha sido tomada al darse a conocer el reporte de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos
Debido a las inclemencias climáticas pronosticadas para este lunes 10 de noviembre, se ha anunciado la suspensión de clases en 34 municipios lo que afecta la normalidad de cientos de alumnos de nivel básico, según la SEP.
Se pronostican fuertes lluvias, bajas temperaturas y posibles heladas, por lo que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) ha anunciado la suspensión de clases en 34 municipios de dicho estado.
Esta medida preventiva de último momento afecta a todas las instituciones educativas públicas y privadas desde nivel básico hasta superior durante el día de mañana, es decir 10 de noviembre de 2025; según informó la propia dependencia en un comunicado oficial.
Esta decisión ha sido tomada al darse a conocer el reporte de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, que elevó la alerta sobre las condiciones meteorológicas severas en varias regiones del estado de Hidalgo.
¿En qué municipios se suspenden las clases este lunes 10 de noviembre?
Listado de municipios en los que se suspende la escolaridad durante el lunes 10 de octubre:
- Acaxochitlán
- Agua Blanca
- Atlapexco
- Calnali
- Cardonal
- Chapulhuacán
- Eloxochitlán
- Huautla
- Huazalingo
- Huehuetla
- Huejutla
- Jacala, Jaltocán
- Juárez Hidalgo
- La Misión
- Lolotla
- Metztitlán
- Molango
- Nicolás Flores
- Pacula
- Pisaflores
- San Agustín Metzquititlán
- San Bartolo Tutotepec
- San Felipe Orizatlán
- Tenango de Doria
- Tepehuacán de Guerrero
- Tianguistengo
- Tlahuiltepa
- Tlanchinol
- Xochiatipan
- Xochicoatlán
- Yahualica
- Zacualtipán
- Zimapán
Según el informe climático, lluvias intensas y un marcado descenso de la temperatura podrían provocar afectaciones en zonas serranas y comunidades rurales. Esto ha llevado a la suspensión de actividades académicas para resguardar la salud de alumnos, docentes, autoridades y personal administrativo.
¿Cuáles son las recomendaciones para los municipios donde se suspendieron las clases este lunes 10 de noviembre?
Además las autoridades han exhortado a padres y tutores del alumnado a mantenerse informados a través de canales oficiales y no poner en riesgo a los menores bajo las adversas condiciones climáticas.