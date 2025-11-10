¿Qué traman en La Granja VIP? Kike, El Patrón y Sergio Mayer Mori planean una estrategia contra Eleazar Gómez

Una madrugada tranquila se convirtió en una tormenta de ideas y estrategias dentro de La Granja VIP. Mientras cuidaban a Jacinta, la vaca, en el turno nocturno, Kike Mayagoitia, El Patrón y Sergio Mayer Mori compartieron algo más que café y desvelos, en una conversación intensa sobre el rumbo del juego y, en especial, sobre Eleazar Gómez.

¿Por qué quieren sacar a Eleazar Gómez de La Granja VIP?

La convivencia con Eleazar Gómez ha sido una de las más complicadas para los granjeros. Entre actitudes que incomodan, hábitos cuestionables y tensiones acumuladas, la presencia del actor ha sido tema constante dentro y fuera de la casa. Aunque algunos le han dado nuevas oportunidades, otros ya no confían en él. Incluso quienes antes lo defendían reconocen que el desgaste emocional por su forma de ser está afectando el ambiente general.

Sergio, Kike y El Patrón coincidieron en que, a pesar de los enfrentamientos y la falta de empatía que genera Eleazar, el enfoque que han tenido con él solo lo fortalece. Aparece en todas las galas, en cada competencia, y la atención que recibe en cámara parece impulsarlo más, hasta convertirlo en una figura casi invencible.

¿Cuál es el plan para eliminar a Eleazar Gómez?

Los granjeros propusieron cambiar la estrategia y ahora dejar de hablar de él para eliminar su protagonismo. En vez de nominarlo constantemente desde el lunes, Sergio sugiere dejarlo fuera del radar hasta el viernes y entonces sorprenderlo con una jugada directa. Así, evitarían reforzar la narrativa del “pobrecito” que tantos seguidores parecen haber comprado.

En medio del análisis sobre Eleazar, también surgió la preocupación por Lola Cortés. Para Sergio, su bienestar emocional está por encima del juego, por eso admite que prefirió protegerla aunque eso beneficiara a Eleazar. Sin embargo, el grupo concluyó que lo ideal sería respetar el deseo de Lola de abandonar la competencia y al mismo tiempo cortar el impulso que Eleazar ha tomado en el reality.

No te pierdas todo lo que sucede en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir la transmisión 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.