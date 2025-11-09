Sergio Mayer Mori hace una revelación inesperada en La Granja VIP: “Mándenme de peón”

Un momento espontáneo en La Granja VIP sorprendió a todos cuando Sergio Mayer Mori lanzó una propuesta que nadie veía venir. La plática surgió de forma relajada, con los granjeros disfrutando del sol, pero pronto se transformó en una reflexión inesperada sobre las dinámicas del juego y el rol de las mujeres en la competencia.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre ser peón en La Granja VIP?

Durante una charla matutina con Kim Shantal, Teo, La Bea y más tarde Jawy, Sergio Mayer Mori confesó que, si realmente quieren que una mujer vuelva a ser Capataz, él está dispuesto a sacrificarse como peón para no competir. Su comentario desató risas y reacciones de complicidad , pero también dejó ver un lado estratégico y solidario del actor, quien reconoció que, mientras él siga compitiendo en pruebas de liderazgo, será difícil que una mujer logre ganar esa posición.

Kim no dudó en apoyar la idea y lanzó su propia propuesta, que esta semana los tres granjeros más fuertes en los juegos, incluyendo a Sergio, sean enviados a El Granero para abrir espacio a nuevas lideresas. Teo, como siempre, se mostró más reservado sobre su desempeño, aunque todos coincidieron en que ha sido un competidor silenciosamente eficaz.

¿Por qué Sergio Mayer Mori quiere apoyar a las mujeres en el juego?

Más allá de una simple frase, lo dicho por Sergio Mayer Mori refleja un cambio en su postura dentro de La Granja VIP. El actor ha demostrado tener un estilo firme como Capataz, pero con esta sugerencia también deja claro que está dispuesto a ceder poder por una causa que considera justa. Al reconocer que su presencia en los juegos limita las posibilidades de las mujeres para liderar, busca nivelar el juego desde dentro.

Las bromas entre ellos continuaron con complicidad , en ese tipo de interacciones que muestran cómo se están transformando los vínculos en la competencia, entre risas, reflexiones y giros inesperados.

