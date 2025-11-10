Lupillo Rivera envía polémico mensaje a Belinda... esto le dedicó el Toro del Corrido a la cantante

Durante su entrevista en 'El Minuto que Cambió mi Destino', Lupillo Rivera reflexionó acerca de la situación vivida los últimos meses, tras sus declaraciones sobre una supuesta relación con la actriz y cantante Belinda. La artista negó los dichos de Rivera y le presentó una demanda; la cual fue contestada por el cantante con una contrademanda.

Lupillo Rivera aprovechó una pregunta del periodista para abrir su corazón y pedir disculpas tanto a Belinda como a sus ex parejas; expresando que nunca quiso herir a nadie.

Le deseo lo mejor del mundo, mi intención nunca ha sido lastimar a nadie, de mis ex de ninguna manera. Si la incomodé, (le ofrezco) una disculpa pública, pero también cuando estoy obligado a defenderme por mis hijos

Rivera también explicó por qué decidió efectuar la contrademanda a Belinda, quien originalmente lo demandó por violencia digital y mediática el pasado mes de octubre. Según la versión del cantante, fue por presión de sus propios hijos, quienes lo instaron a defender su buen nombre, que decidió tomar la medida legal.

El famoso de 53 años tiene 5 hijos, 3 con María Gorola y 2 con Mayeli Alonso. Al respecto de la postura de estos, aseguró que todos coincidieron en que jamás se ha referido mal a ninguna de sus exnovias, incluyendo a Belinda.

Los más enojados son mis hijos porque ellos ven en casa como me expreso yo de las mamás y cómo me expresaba yo de Belinda y ellas decían: ‘Es que no puede ser posible papá, que ella esté haciendo esto’. Mi hijo que tiene 17 decía, ‘papá, te expresas bien de la mujer, por qué te está haciendo esto’

Pese a las disculpas ofrecidas, Lupillo Rivera lejos estuvo de dejar atrás la controversia; pues en la misma entrevista, el periodista leyó unos pasajes del libro del cantante donde narra cómo fue la primera noche que pasó junto a Belinda y asegura que hicieron “el amor”.

Sobre cómo fue el encuentro con Belinda que se puede leer en su libro, Rivera respondió vagamente: “Nadie sabe si dormimos en el mismo cuarto o no. Cada quien toma las cosas como las lee y cada quien piensa las cosas como las quiere pensar, y eso define mucho a la persona que lo está pensando o divulgando; hay gente que con la palabra íntima se brinca a las posiciones y todo el rollo, y pudo haber sido una cena o plática íntima, cosas de este aspecto”

