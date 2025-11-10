La Granja VIP ¿A qué hora se cierran las votaciones HOY domingo 9 de noviembre?

¿A qué hora inicia La Gala de La Granja VIP?

La tercera Gala de La Granja VIP dará inicio en punto de las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO, recuerda que puedes verla en tu televisión pero también a través de la app TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web oficial, donde tenemos la transmisión simultánea, en vivo y totalmente gratis.

El público sigue siendo el verdadero juez dentro de La Granja VIP, y este domingo 9 de noviembre las emociones están al límite. Las votaciones para salvar a tu participante favorito continúan abiertas, y el tiempo corre, pues esta noche uno de los nominados tendrá que abandonar la competencia.

Esta semana fue una de las más intensas dentro del reality, ya que Eleazar Gómez se convirtió nuevamente en el protagonista al ganar la prueba de salvación. Su decisión en la temida Traición dejó a todos con la boca abierta: en lugar de salvar a Alfredo Adame, decidió rescatar a Manola Díez, dejando a Jawy Méndez directamente en la línea de fuego junto con Alberto del Río, Alfredo Adame y Lola Cortés.

¿Hasta qué hora tienes para votar por tu granjero favorito HOY?

Ahora, todo depende del público. Aunque no se ha confirmado una hora exacta para el cierre de las votaciones, se sabe que Adal Ramones anuncia el fin del conteo durante la gala en vivo. Usualmente, esto sucede entre las 8:00 p.m. y las 11:00 p.m. , así que aún tienes tiempo de entrar y votar por el granjero que quieres ver una semana más dentro del corral más famoso de la televisión.

La competencia está más reñida que nunca, y cada voto cuenta. Los fans ya están movilizándose en redes sociales con hashtags y campañas para apoyar a sus favoritos, especialmente después de las intensas discusiones y alianzas que se formaron tras la decisión de Eleazar. Si aún no votas, ¡no te quedes fuera! Esta noche, solo uno de ellos seguirá luchando por llegar a la final de La Granja VIP.