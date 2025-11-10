¡Preocupación en La Granja VIP! El Patrón y Kike Mayagoitia están inquietos por Jawy: “La va a pasar mal”

Después de una semana como peón, El Patrón pudo regresar a entrenar en el gimnasio junto a Kike Mayagoitia. Durante la sesión, los dos granjeros más fitness de la Granja VIP tuvieron una conversación que dejó ver su preocupación por Jawy. Lo que comenzó como una charla durante el entrenamiento terminó por convertirse en una reflexión sobre el futuro del luchador, dentro y fuera del reality.

¿Por qué El Patrón y Kike Mayagoitia están preocupados por Jawy?

A pocas horas de la Gala de Eliminación, los granjeros hablaron sobre las nominaciones, pero el tema pronto se desvió hacia Jawy. Según compartieron, el exintegrante de otros realities ha comentado que no cuenta con un fandom sólido y que nunca ha promovido votos a su favor. Sin embargo, la inquietud de sus compañeros va más allá del juego, están preocupados por su regreso al mundo de las peleas.

El Patrón , con amplia experiencia como luchador profesional, fue claro al decir que Jawy podría pasarla muy mal si no retoma su entrenamiento con disciplina. Kike, quien también ha tenido acercamientos con el medio, coincidió en que el físico y la resistencia son clave si Jawy planea volver al cuadrilátero poco tiempo después de salir de La Granja VIP, pues lleva semanas sin una rutina constante dentro de La Granja VIP, a pesar de las invitaciones por parte de El Patrón para que entrenen juntos.

¿Qué pasará con la pelea que Jawy y El Patrón prometieron?

Durante su conversación, ambos recordaron que, si Jawy y El Patrón logran salvarse de la eliminación, organizarán una función de lucha libre en la Ciudad de México el próximo año. El Patrón incluso mencionó que conoce cómo operan las empresas de combate y advirtió que Jawy podría enfrentarse a rivales de alto nivel si no llega preparado.

Aun así, Kike y El Patrón planean mantener abierta la oferta de ayudarlo a entrenar con mayor disciplina y nivel. Su meta es ayudarlo a recuperar la resistencia que necesita antes de su siguiente pelea.

