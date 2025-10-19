Descubre el poder limpiador de la mezcla de agua oxigenada y sal

En el mundo de la limpieza, cada vez toman más fuerza los trucos caseros que ofrecen resultados increíbles. Teniendo en cuenta esto es que te vamos a develar una mezcla poderosa que tiene múltiples beneficios y solo necesitas agua oxigenada y sal.

Con esta combinación puedes aprovechar el poder desinfectante del peróxido de hidrógeno y la acción abrasiva y antiséptica de la sal.

¿Para qué sirve la mezcla de agua oxigenada y sal?

De acuerdo a lo que manifiesta la experta en limpieza e influencer Andrea Díaz, la mezcla de agua oxigenada con sal, ayuda a eliminar manchas difíciles que quedan incrustadas en la ropa y telas blancas.

Otro de los usos que tiene es que es ideal para limpiar las tablas de cortar y utensilios, eliminando bacterias. Además, funciona como neutralizador de olores, eliminando los malos aromas de superficies o tejidos.

Así debes preparar y usar esta mezcla

Aplicar una pequeña cantidad de agua oxigenada con atomizador o frasco de sal sobre la mancha.



Dejar actuar15–20 minutos.

Cepillar suavemente y retirar con un paño húmedo.

Secar la zona (opcionalmente con plancha).

Canva Este truco es infalible.

Un dato importante a tener en cuenta es que no debes mezclarlo con vinagre o amoníaco debido a que puede generar reacciones químicas peligrosas. Otra cuestión que debes considerar, es que se recomienda probarlo en un área pequeña si se usa sobre telas de color debido a que puede decolorarlas.

“Hay que manipularlo con guantes porque el contacto directo con la piel puede causar reacciones alérgicas”, explicó la experta.

Otros tres usos de la sal en la limpieza

Desinfectar tablas de madera: espolvorear sal gruesa sobre la superficie, frotar con medio limón y enjuagar; ayuda a eliminar bacterias y olores.

Desatascar desagües: verter media taza de sal seguida de agua caliente limpia la grasa y previene obstrucciones.

Quitar manchas de tazas o vasos: mezclar sal con un poco de vinagre o bicarbonato y frotar suavemente; actúa como abrasivo natural.

