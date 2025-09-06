Valentina Gilabert habla de Aintzane ‘N’, presunta cómplice del ataque en su contra. “Le tengo más coraje”

En una entrevista reciente, la modelo Valentina Gilabert habló por primera vez a detalle sobre Aintzane ‘N’, “mejor amiga” suya acusada de ser cómplice de Marianne Gonzaga en el ataque en su contra.

La modelo fue apuñalada 16 veces por Gonzaga el 4 de febrero, en el departamento donde Aintzane ‘N’ vivía. El proceso legal continúa para determinar qué pasará respecto a la presunta cómplice.

¿Aintzane “N” fue la autora intelectual del ataque a Valentina? Esto dijo la víctima [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Valentina Gilabert y su abogado, hablaron sobre Aintzane “N”, quien es señalada como autora intelectual del ataque a la modelo.

Valentina Gilabert habla sobre Aintzane ‘N’, presunta cómplice de Marianne Gonzaga

En entrevista con Adela Micha para el canal de YouTube La Saga, Valentina Gilabert reveló cómo se dieron los hechos la noche del ataque. Dijo que Aintzane ‘N’ la convenció con engaños de acudir a su departamento, y le aseguró que Gonzaga no se encontraba ahí. La influencer era expareja de José Said Becerril, con quien Valentina llevaba unos días de estar saliendo.

En el relato de Valentina, Aintzane ‘N’ inicialmente quería que ella fuera sola al departamento. Al ver que acudió con José, pidió que fuera con otro amigo por cervezas con el pretexto de que le quería “contar un chisme” a la modelo. Se encerró en el baño con ella y ahí le empezó a preguntar si era novia de José.

Valentina comenzó a sospechar que Aintzane ‘N’ la estaba engañando pero no sabía con qué propósito, supuso que la estaba grabando. Sin embargo, al salir del baño, fue cuando Marianne Gonzaga la atacó.

Valentina Gilabert asegura que Marianne le confirmó que el ataque lo planearon juntas, pero la intención no era que todo llegara tan lejos sino quedara en “un susto”. Para ella, “tienen la misma responsabilidad las dos”.

La modelo confirmó que aceptó las disculpas que Marianne le ofreció personalmente, pero no le otorgó ningún perdón con valor legal. En cambio, Aintzane ‘N’ sigue “sin aceptar su culpa”.

“Si te soy muy sincera, le tengo más coraje a Aintzane”, aseguró Valentina a la periodista Adela Micha. “Ella fue la que me invitó a su casa, la que me insistió que fuera”. Según su relato, Aintzane ‘N’ tenía interés romántico en José Said Becerril y “siempre lo andaba buscando”.

Al ser cuestionada sobre lo que quisiera en el proceso legal que continúa, Valentina dijo que Aintzane ‘N’ tendría que aceptar su culpa. “Yo lo que quisiera es que acepte que fue parte de y que es culpable”.