Valentina Gilabert narra A DETALLE cómo fue el brutal ataque de Marianne Gonzaga. “Me dijo que si me movía me mataba”

A 7 meses del apuñalamiento que casi le cuesta la vida, Valentina Gilabert está rompiendo el silencio sobre todas las cosas que pasaron desde que la influencer Marianne Gonzaga la atacó en el departamento de una supuesta amiga. En una entrevista reciente detalló cómo fue exactamente la agresión.

Marianne Gonzaga pasó 5 meses y medio en un centro para menores y actualmente está viviendo en libertad bajo custodia. Al ser menor de edad, fue juzgada únicamente por agresiones.

¿Aintzane “N” fue la autora intelectual del ataque a Valentina? Esto dijo la víctima [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Valentina Gilabert y su abogado, hablaron sobre Aintzane “N”, quien es señalada como autora intelectual del ataque a la modelo.

Valentina Gilabert relata a detalle cómo la atacó Marianne Gonzaga

En entrevista con Adela Micha para el programa “Me Lo Dijo Adela”, Valentina Gilabert contó cómo sucedieron las cosas el día del ataque. Comenzó diciendo que una supuesta mejor amiga, Aintzane ‘N’, la convenció de acudir a su departamento, que se encontraba en el desarrollo Park Pedregal, en CDMX.

La modelo cuenta que su amiga también se llevaba bien con Marianne Gonzaga, pero le juró que la influencer no estaba en su departamento y así la convenció de visitarla. Le dijo que se había peleado con Marianne y que “jamás en la vida me expondría a ese tipo de situaciones”.

Valentina estaba saliendo de José Said Becerril, exnovio de Gonzaga. Ellos llegaron juntos al departamento de Aintzane ‘N’ y estuvieron ahí un rato con otro amigo. Estando todos en el mismo cuarto, su “amiga” le escribió a Valentina que le dijera a su novio que fueran a comprar cervezas y se tardaran, pues quería contarle un chisme. Cuando los dos hombres se fueron, le pidió que se encerraran en el baño y ahí estuvieron platicando.

“Yo veo que le llega un mensaje de Marianne. Un punto. No era texto, solo un punto”. En algún momento empezó a tener la “sospecha de que algo iba a pasar” y le pidió a su amiga que salieran del baño porque no tenía sentido estar ahí. Aintzane ‘N’ le pidió que saliera primero.

“Salgo y siento como 3 golpes en la espalda y yo pensé que era ella. Me volteo pensando, ‘por qué me estás pegando’, no estaba entendiendo. Me volteo y veo a Marianne de frente”, relató Valentina. Por la sorpresa de verla tan repentinamente y cerca, la modelo se cayó hacia atrás. En ese momento Marianne se agachó y siguió atacándola, según el relato.

“Me dio 3 veces en el pecho, en la cara, en la cabeza, y como yo empecé a sentir que salía aire de mis pulmones me puse boca abajo para hacer presión sobre el pecho. Dejé mi mano sobre el piso y no sé por qué simplemente me dio en la mano ya sin razón”.

Aintzane ‘N’ salió con Marianne del cuarto cuando ésta le pidió que le ayudara a limpiar. En ese momento Valentina se levantó y caminó hacia la puerta porque “estaba perdiendo mucha sangre”, pero se encontró con Marianne.

“El cuchillo estaba en el buró y lo volvió a agarrar. Me dijo que si me movía me mataba, entonces yo le pedí que por favor ya no me hiciera nada”, narró Valentina. “Evidentemente no sirvió de nada, me dio 2 veces en el cuello y ahí perforó mi tráquea, y ahí no me podía mover”.

La modelo contó que a los pocos minutos regresó José, y fue él quien llamó a la ambulancia, a la policía y a sus papás. “Desde que llegó me estuvo sosteniendo el cuello para tapar mis heridas”.

Durante todo ese tiempo, su amiga no le ayudó. “Todo esto lo planearon juntas”, dice Valentina Gilabert.

Ella recuerda todo hasta que la llevaron al hospital, donde pasó 8 días, de los cuales 5 estuvo en un coma inducido porque no era capaz de respirar por sí misma.