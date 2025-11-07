Buen Fin o Black Friday; ¿cuáles son las diferencias entre ambos y en cuál conviene comprar?

Comienza la cuenta regresiva para que chicos y grandes por igual disfruten de las ofertas y promociones que se avecinan en El Buen Fin 2025, un evento al interior de México que promete muchas sorpresas. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son las principales diferencias entre este y el Black Friday?

El Buen Fin, también conocido como el fin de semana más barato del año, trae consigo muchas promociones que cualquier persona podrá disfrutar, un hecho similar a lo que ocurre con un Black Friday que históricamente se ha posicionado como un día sin igual. ¿En cuál de los dos conviene comprar?

¿Cuáles son las diferencias entre El Buen Fin y el Black Friday?

El Buen Fin es una iniciativa totalmente mexicana que tiene como objetivo incentivar la economía del país a través de una serie de descuentos y ofertas que duran varios días. Para esta edición, el evento comenzará el jueves 13 de noviembre y terminará el lunes 17, teniendo así cinco días intensos de compras.

El Black Friday, por su parte, es un evento que se realiza en los Estados Unidos el viernes 28 de noviembre; es decir, un día después de Acción de Gracias. Se trata, entonces, del inicio de la temporada de compras navideñas, por lo que tanto tiendas físicas como digitales a nivel mundial se unen a esta causa.

Probablemente, la principal diferencia entre ambos eventos, además de su país de origen y la cantidad de días de duración, es el hecho de que el Black Friday se especializa en aparatos principalmente electrónicos; por el contrario, El Buen Fin cuenta con más variedad además del apartado electrónico.

¿En cuál de los dos conviene comprar?

Una vez conocidas las principales diferencias entre El Buen Fin y el Black Friday, la realidad es que en ambos eventos luce interesante comprar; sin embargo, debido a la diversidad de ofertas que ofrece en distintos departamentos, podría considerarse a El Buen Fin como tu mejor opción, al menos, en este año.