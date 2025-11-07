¿Te gusta? Esta bebida de moda está causándoles caída de cabello a muchas mujeres

Aunque se ha convertido en una de las bebidas más populares en redes sociales por sus supuestos beneficios para la salud y la belleza, expertos han advertido sobre un efecto inesperado: podría estar provocando caída de cabello en muchas mujeres. Lo que comenzó como una tendencia saludable ahora genera preocupación entre quienes la consumen a diario. ¿De qué bebida se trata y por qué puede afectar tu melena?

La nutricionista dietista registrada del Hospital Northwell Huntington, Stephanie Schiff, explicó al medio The Post que el matcha podría ser el culpable. Este tipo de té verde originario de Japón y famoso por su color verde intenso no es tan inofensiva como parece. "Si notas que se te cae el pelo después de aumentar tu consumo, puede que se deba a los taninos que contiene", aseguró la especialista.

Según comentó, se trata de compuestos de origen vegetal con propiedades antioxidantes, que pueden unirse al hierro dificultando que el cuerpo absorba este nutriente esencial que no puede producir por sí mismo. "Esto puede provocar una deficiencia de hierro, lo que a su vez puede causar la caída del cabello", dijo.

Foto de mirkostoedter en Pixabay.

Otro componente del matcha podría complicar a tu pelo

Por otra parte, la cafeína también podría ser un factor de este problema. De hecho, de acuerdo a la experta, el matcha contiene más cafeína que la mayoría de los tés verdes; una porción típica de 1 a 2 gramos contiene hasta 80 miligramos.

En ese sentido, la nutricionista Amy Shapiro sumó que un consumo muy elevado de cafeína puede aumentar las hormonas del estrés, lo que, en algunas personas, puede desencadenar una caída temporal del cabello.

Crédito: Canva La cantidad de cafeína entre el café y el té matcha

Así puedes proteger tu cabello si tomas matcha

Las expertas recomendaron combinar alimentos vegetales ricos en hierro con opciones ricas en vitamina C, como cítricos, pimientos, fresas. "Esto mejora notablemente la absorción del hierro y puede contrarrestar los efectos de los taninos", afirmaron.

A su vez, advirtieron que se deben evitar los extractos o suplementos de té verde en altas dosis, ya que conllevan un mayor riesgo de efectos secundarios que el té solo.