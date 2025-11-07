Estos son los 3 mejores balnearios que tiene Jalisco, según la Inteligencia Artificial

A lo largo y ancho de todo el país, existen balnearios de aguas termales que pueden brindar espacios de diversión y relajación para toda la familia. En este sentido, Jalisco no es la excepción. Este estado cuenta con diversos sitios para disfrutar piscinas de todo tipo.

Así es el caso de los 3 mejores balnearios que la inteligencia artificial (IA) ha calificado como los mejores de la región. Esta calificación responde a datos obtenidos de reseñas de visitantes y descripción de los servicios de los mismos sitios turísticos.

Los 3 mejores balnearios de Jalisco, según la IA

Si bien Jalisco posee diversos sitios para encontrar relajación y diversión para toda la familia, estos son los mejor calificados según la IA:



Agua Caliente

Este balneario de aguas termales queda a 30 minutos de Guadalajara y se encuentra en la carretera Guadalajara a Barra de Navidad, kilómetro 56, Villa Corona. El sitio posee diversas atracciones para toda la familia: alberca de olas, albercas de nado, go karts de pedales, juegos extremos, toboganes y hospedaje en hotel y bungalow.

Chimulco

Este sitio se encuentra en la carretera a Estipac kilómetro 1.5, Villa Corona. Ofrece gran variedad de albercas de agua caliente, hidromasaje y toboganes. También ofrece renta de albercas privadas y bungalows para más privacidad.

Corral grande

Este balneario de Jalisco se encuentra en la carretera Guadalajara a La Barca, kilómetro 95, Jamay. El sitio cuenta con distintas albercas de aguas termales para toda la familia. Además, se pueden disfrutar deliciosos platillos en su restaurante y hay una tienda de comestibles.

