Pension IMSS: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo al Seguro Social?

¿Sabías que el Seguro Social entrega préstamos? Si formas parte de la Pensión IMSS, aquí conocerás los requisitos para solicitar uno a la entidad.

Alan Chávez | Marktube
Servicios
Las y los afiliados a la Pensión IMSS recientemente disfrutaron del pago correspondiente a noviembre del 2025, por lo que se dicen listos para recibir el último depósito del año a efectuarse en diciembre. Ahora bien, ¿sabías que estos tienen la facultad de solicitar un préstamo al Seguro Social?

La Pensión IMSS no es más que una ayuda económica entregada por el Seguro Social que tiene como principal objetivo solventar los gastos básicos de cada uno de sus asegurados, mismos que, sin embargo, también tienen la libertad de solicitar un préstamo si es que cumplen con estos requisitos.

¿Qué requisitos deben cumplir los afiliados a la Pensión IMSS para pedir un préstamo?

El Seguro Social cuenta con un esquema de préstamos para los jubilados que formen parte de la Ley del 73; es decir, un mecanismo dirigido a quienes reciben su dinero por cesantía, vejez o invalidez. Vale decir que este préstamo se descuenta automáticamente de la pensión mensual de la persona, la cual cuenta con un plazo máximo de pago de un año.

Si deseas ser elegible para este préstamo, dentro de los requisitos están recibir una pensión bajo la Ley del 73 y contar con un mínimo de tres meses de antigüedad. Además, se necesitan haber transcurrido mínimo tres meses desde el último descuento del crédito y, finalmente, que el préstamo no supere más del 30 por ciento del monto total de tu Pensión IMSS.

¿Dónde se puede hacer el registro para el préstamo?

Si estás interesado en el préstamo de la Pensión IMSS, el Seguro Social solicita al pensionado presentar una copia de la integración del expediente, así como una original o copia certificada para la documentación de identificación; además, para los mayores de edad se necesita una identificación vigente que cuente con fotografía.

Recuerda que el proceso se lleva a cabo en las Unidades de Medicina Familiar o, bien, en la Subdelegación de tu adscripción. El horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mientras que el teléfono de dudas a nivel nacional es el 800 623 23 23.

IMSS
Dinero
