WhatsApp 2025: ¿Cuál es la nueva estafa relacionada con la pantalla compartida?
Recientemente se dio a conocer un nuevo método de estafa en donde los delincuentes conocen tus datos mediante la pantalla compartida de WhatsApp.
El cierre de este año ha traído consigo una nueva complicación para los amantes de la tecnología y las redes sociales. Recientemente se ha confirmado que WhatsApp podría sufrir una estafa relacionada a la pantalla compartida, por lo que es preciso que conozcas más información al respecto.
Fue la firma ESTE Latinoamérica quien reveló un comunicado en el que detalla información sobre una alerta que relaciona a WhatsApp y su herramienta de pantalla compartida, la cual es muy utilizada, sobre todo, en las reuniones laborales y familiares. ¿Quieres conocer más al respecto?
¿Cuál es la estafa de pantalla compartida en WhatsApp?
Según el análisis antes mencionado, algunas personas engañan a los usuarios para que compartan su pantalla mediante una videollamada, hecho que les permite acceder a sus cuentas bancarias, el mismo perfil de WhatsApp y los datos personales a través de un patrón bastante establecido.
Lo primero que se hace es una videollamada desde un número desconocido que se hace pasar por una empresa o un banco. Una vez hecho esto, se plantea una situación de urgencia para que la víctima actúe rápido y no tenga el tiempo suficiente para analizar dicha situación.
Finalmente, se solicita activar la función de compartir pantalla de WhatsApp o, bien, instalar un software como lo es TeamViewer o AnyDesk. Cuando se facilita el acceso, el estafador ingresa el código de verificación y toma el control de la cuenta, lo cual le permite vaciar tus datos bancarios.
¿Cómo evitar esta nueva estafa de WhatsApp?
Resulta fundamental nunca compartir la pantalla de tu WhatsApp a personas desconocidas o con las que no tengas un nivel de confianza alto. De igual modo, es necesario verificar con la empresa o contacto a través de sus canales oficiales y, por último, nunca entregar contraseñas, códigos de seguridad o información personal. ¡Ten cuidado y evita caer en estafas en este cierre del año!