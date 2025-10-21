Así puedes resumir chats con IA en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo por lo que recurrentemente están haciendo actualizaciones con el objetivo de mantener contentos a los usuarios.

A esta aplicación se le suma el uso de la inteligencia artificial, que sigue a paso firme integrándose en las plataformas de Meta.

De esta manera es que WhatsApp ha dado un nuevo paso hacia la automatización, con la nueva función que lo que hace es resumir mensajes. De esta manera la IA cumplirá la función de sintetizar conversaciones largas y destacar sólo los puntos más importantes.

¿Cómo funciona esta nueva función de WhatsApp?

De acuerdo a lo que manifestaron desde Meta, el objetivo de esta función es ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo y mantenerse al día en chats con decenas o cientos de mensajes sin comprometer la privacidad.

En un principio estaba disponible en inglés, pero actualmente ya puede funcionar con el portugués y también con español.

Lo que hace la IA es generar un panorama general de cualquier conversación—individual o grupal— mostrando los mensajes más relevantes en formato de viñetas. El resumen en cuestión se crea por medio de una tecnología llamada procesamiento privado, por lo que ni Meta ni WhatsApp pueden tener acceso a esta información.

Este mensaje estará cifrado de extremo a extremo y no se comparte con otros usuarios, es decir que solo es visible para quien lo solicita.

Canva Esta función te ahorrará tiempo.

Cómo configurarlo paso a paso

Por el momento, la función llega desactivada por defecto, por lo que es necesario habilitarla manualmente. Para hacerlo, los usuarios deben seguir estos pasos:



Abrir WhatsAppy acceder a Configuración.

Entrar a la sección Chats>Procesamiento privado

Activar la opción “Usar IA para resumir mensajes”.

También se puede limitar el uso de la inteligencia artificial en determinadas conversaciones, activando la opción “Privacidad avanzada de conversaciones”.Esto evita que la IA analice los mensajes marcados como sensibles o confidenciales.

Meta afirma que todas las funciones de IA en WhatsApp seguirán tres principios:

