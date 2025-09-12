Paulette Gallardo aclara si le echó la culpa a Evelyn Guijarro de su accidente en Exatlón México

Han pasado 8 meses desde que Paulette Gallardo sufrió un doloroso accidente en Exatlón México. Un golpe con un proyectil mientras completaba un circuito, le terminó costando a la atleta del Equipo Rojo una fuerte lesión y una reconstrucción de nariz.

Tras aquel accidente, en redes sociales hubo quienes culparon a Evelyn Guijarro por ser la persona que lanzara el proyectil que impactó a Paulette. Por esa razón, aunque ya ha pasado tiempo, la atleta decidió aclarar una vez más que todo está bien entre ellas.

Paulette Gallardo aclara que ella no culpa a Evelyn Guijarro por su accidente

Fue en una transmisión de El Otro Lado De Los Realities que “Toro Miura” abordó el tema del ‘hate’ en redes hacia la integrante del Equipo Azul y pidió que “paren ese argüende” porque ella nunca ha participado en eso. “Nadie le echó la culpa a Evelyn, que quede claro”, dijo.

Aunque “Sniper” fue quien arrojó el proyectil que golpeó a Paulette, no se trató de un ataque hacia la atleta y la acción formaba parte del circuito que estaba completando. En su momento Heliud, atleta del Equipo Rojo, se acercó a Evelyn para brindarle apoyo y ayudarle a no sentirse culpable por un accidente que pudo haber pasado a cualquiera.

Sin embargo, Paulette admitió que se siente “incómoda” ante las bromas sobre su accidente en relación con Evelyn. “Obviamente hay burlas y risas, de ‘ay, cuidado’”.

Haciendo a un lado las supuestas tensiones y del ‘hate’ en redes, Paulette Gallardo aseguró que se la pasó increíble compitiendo junto a integrantes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón CUP 2025, en el cual México se coronó como país vencedor.

A pesar de que hay personas que todavía cuestionan su relación con otros atletas o incluso la acusan de haber fingido un accidente, Paulette responde francamente: “desearía haber actuado realmente, pero no. Puedo traer a mi novia, a mi mamá, a la gente que me ama y, literal, vieron mi nariz así de chueca”.